اعلام موجودیت علوی در همایش جبهه ایستادگی/ اعتراض به کیفیت صدا

به گزارش خبرنگار مهر،اولین همایش اعضای شورای مرکزی جبهه ایستادگی عصرامروز با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسجد امام صادق(ع)بر گزار شد و با حاشیه های جالبی همراه بود.

* این همایش که قرار بود ساعت 15 برگزار شود با تاخیر یک ساعته و از ساعت 16 آغار به کار کرد و با یک ساعت تعجیل در ساعت 18 به پایان رسید.

* برخلاف همایش ها و مجامع عمومی احزاب که جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران اختصاص داده می شود، در همایش جبهه ایستادگی جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران در نظر گرفته نشده بود.

* در ایتدای همایش، کیفیت نامناسب صدای بلندگو منجر به واکنش شرکت کنندگان بویژه خبرنگاران شد.

* محسن رضایی زمانی وارد همایش جبهه ایستادگی شد که کلیپ چشم انداز 20 ساله توسعه در حال پخش بود.

* شهرام گیل آبادی مشاورمحسن رضایی نیز دراین همایش شرکت کرده بود.

*مجری برنامه ضمن تقدیر از حجت الاسلام علوی رئیس شورای سیاست گذاری جبهه ایستادگی گفت: وی هنوز در جمع ما حاضر نشده اند که وی با صدای بلند گفت: در این همایش حضور پیدا کرده ام.

*پس از پایان سخنان حجت الاسلام علوی از شرکت کنندگان پذیرای شد و دراین مدت کوتاه خبرنگاران به سراغ محسن رضایی رفتند و سوالات خود را درباره وحدت اصولگرایان، امنیت انتخابات و فعالیت کمیته 8+7 پرسیدند.

*در بنری که پشت جایگاه سخنران ویژه نصب شده بود شعارجبهه ایستادگی نقش بسته بود. اصولگرا در اندیشه، جهادگر در عمل و اخلاق مدار در رفتار سه شعار جبهه ایستادگی است.