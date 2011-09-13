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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

حاشیه نگاری مهر؛

اعلام موجودیت علوی در همایش جبهه ایستادگی/ اعتراض به کیفیت صدا

اعلام موجودیت علوی در همایش جبهه ایستادگی/ اعتراض به کیفیت صدا

اولین همایش جبهه ایستادگی با سخنرانی محسن رضایی برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر،اولین همایش اعضای شورای مرکزی جبهه ایستادگی عصرامروز با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسجد امام صادق(ع)بر گزار شد و با حاشیه های جالبی همراه بود.

* این همایش که قرار بود ساعت 15 برگزار شود با تاخیر یک ساعته و از ساعت 16 آغار به کار کرد و با یک ساعت تعجیل در ساعت 18 به پایان رسید.

* برخلاف همایش ها و مجامع عمومی احزاب که جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران اختصاص داده می شود، در همایش جبهه ایستادگی جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران در نظر گرفته نشده بود.

* در ایتدای همایش، کیفیت نامناسب صدای بلندگو منجر به واکنش شرکت کنندگان بویژه خبرنگاران شد.

* محسن رضایی زمانی وارد همایش جبهه ایستادگی شد که کلیپ چشم انداز 20 ساله توسعه در حال پخش بود.

* شهرام گیل آبادی مشاورمحسن رضایی نیز دراین همایش شرکت کرده بود.

*مجری برنامه ضمن تقدیر از حجت الاسلام علوی رئیس شورای سیاست گذاری جبهه ایستادگی گفت: وی هنوز در جمع ما حاضر نشده اند که وی  با صدای بلند گفت: در این همایش حضور پیدا کرده ام.

*پس از پایان سخنان حجت الاسلام علوی از شرکت کنندگان پذیرای شد و دراین مدت کوتاه خبرنگاران به سراغ محسن رضایی رفتند و سوالات خود را درباره وحدت اصولگرایان، امنیت انتخابات و فعالیت کمیته 8+7 پرسیدند.

*در بنری که پشت جایگاه سخنران ویژه نصب شده بود شعارجبهه ایستادگی نقش بسته بود. اصولگرا در اندیشه، جهادگر در عمل و اخلاق مدار در رفتار سه شعار جبهه ایستادگی است.

کد مطلب 1407203

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