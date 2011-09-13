به گزارش خبرنگار مهر، بشیر باباجان‌زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان با کسب چهار پیروزی و تنها یک شکست در رقابت‌های جهانی ترکیه که از دیروز در شهر استانبول آغاز شده است، سهمیه ورودی المپیک 2012 لندن را بدست آورد.

باباجان‌زاده که در دورهای اول تا سوم کشتی گیران گرجستان، بلاروس و روسیه را شکست داده بود در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف قدرتمند کوبایی شکست خورد و به گروه بازنده‌های وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان رفت.

این کشتی گیر جوان در گروه بازنده‌ها با پیروزی 2 بر صفر و یک بر صفر مقابل "یوهان یورن" از سوئد علاوه بر کسب سهمیه المپیک لندن به دیدار رده بندی وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافت. حریف باباجان‌زاده در دیدار رده بندی "لوکاس باناک" از لهستان است.

تیم کشتی فرنگی کشورمان در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات فردا چهارشنبه با رقابت کشتی گیران در وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد که طی آن فرشاد علیزاده نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود می رود.