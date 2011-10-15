راهبرد تغییر بافت جمعیتی آل خلیفه/ وقتی فدائیان صدام بحرینی شوند

"ابو حسن" منطقه ساحلی بحر الرمان را به خوبی می شناسد ، گرچه هم اکنون ساختمان های بلند آن را محاصره کرده اند اما همچنان هر صبحگاه بوی قفس های آهنی صید ماهی صیادان را استشمام می کند .

ابو حسن به اخبار گوش نمی دهد زیرا تجربه به وی ثابت کرده است اخبار رسانه های محلی اکثرا دورغ می باشند اما وقتی که برای دیدار دوستان صیادش به ساحل می رود به او خبر می دهند کارگران هندی وپاکستانی چند ماهی است که بحرینی شده اند.



او می پرسد : یعنی راجو، کومار و شهباز که اصلا عربی بلند نیستند و حتی جاده های راس الرمان والمنامه را هم نمی شناسند امروز بحرینی شده اند. دوستانش به او می گویند برای اطمینان از این مسئله می تواند به اداره گذرنامه واقامت برود تا با چشم خود ببیند چگونه دهها هندی ، یمنی و... وارد این ساختمان شده و با گذرنامه بحرینی و به عنوان یک شهروند این کشور از آن خارج می شوند.



صرفنظر از این جملات اعتراض آمیز یک وبلاگ نویس بحرینی ، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق و رئیس(وقت) فراکسیون الوفاق مخالف دولت در پارلمان بحرین نیز بارها نسبت به این اقدام خانواده حاکم که با هدف تغییر بافت جمعیتی این کشور دارای اکثریت شیعه صورت می پذیرد به افشا گری پرداخته است.



شیخ سلمان در سال 2007 به خبرنگاران گفت : 226 هزار عرب از جمله 50 هزار عراقی که اکثرا از سران و مسئولین فراری حزب بعث عراق می باشند، تابعیت بحرینی گرفته اند. وی این اقدام را به سیاست رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که در دهه های گذشته انجام می گرفت، تشبیه کرد.



رسانه های عراق خبر دادند عراقی های دریافت کننده تابعیت بحرینی اکثرا جزو نیروهای امنیتی، سازمان اطلاعات و فدائیان صدام هستند که بعد از آغاز انتفاضه مردم بحرین ید طولایی هم در سرکوب شیعیان پیدا کردند. به اعتقاد کارشناسان امور بحرین دولت این کشور از اهرم اعطای تابعیت به طایفه ای خاص برای تغییر بافت جمعیتی به نفع هواداران خود سوده برده وهمچنان هم به این رویکرد خود ادامه می دهد.





طبق قانون حقوق سیاسی دولت بحرین، هر فردی که تابعیت بحرین را دریافت کرده باشد ، می تواند مستقیما در انتخابات شرکت کند ، این در حالی است که در قانون احوال شخصیه وامور مدنی بحرینی تاکید شده ، فرد خارجی صرفا بعد از 10 سال از دریافت شناسنامه بحرینی حق شرکت در انتخابات را پیدا خواهد کرد.



بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان های حقوقی بحرین در سال 2006 بیش از 38 هزار نفر از شهروندان دیگر کشورها در انتخابات شرکت داده شده اند که 13 درصد از مجموع آرا را به خود اختصاص دادند، درحالی که این نسبت در انتخابات سال گذشته 2010 به 20 درصد کل شرکت کنندگان رسید.



با استناد به اطلاعات منتشر شده سازمان مرکزی آمار بحرین در سال 2001 شمار واجدین شرایطی که طبق قانون انتخابات این کشور در سال 2006 به سن 20 سالگی رسیده و واجد شرایط رای دادن می شوند، 461 هزار و257 نفر بود در حالیکه شمار افراد شرکت کننده در انتخابات سال 2006 دقیقا 686 هزار و295 نفر بود که افزایشی حدود یک سومی را نشان می دهد.

به اعتقاد شخصیت های سیاسی بحرین همچون حسن السلطان عضو فراکسیون (مستعفی) الوفاق در پارلمان بحرین ، نتایج این نوع رویکرد در کشور کوچک وکم جمعیتی همچون بحرین شکل گیری طوفانی جمعیتی است که احتمالا سرنوشت این کشور را در آینده به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد.



االبته آمار منتشر شده جدای از تعداد نظامیان دریافت کننده تابعیت بحرینی است که گفته می شود از سال 2006 تا 2010 از 10 درصد کل آرا به 30 درصد افزایش پیدا کرده است. مسئله قابل توجه در رابطه با نظامیان، شناور بودن مراکز رای گیری آنهاست به نحوی گفته می شود دولت از آنان برای تاثیر گذاری مستقیم بر معادلات آرا در برخی از مراکز انتخاباتی استفاده می کند. همین مسئله باعث شد تا شش گروه سیاسی مخالف دولت بحرین دریک مراسم مشترک که پیش ازانتفاضه 14 فوریه 2011 برگزار شد، خواستار توقف این رویکرد دولت شوند.



جمعیت های (وعد ، الوفاق ، تریبون ترقی خواه ، عمل اسلامی ، برادری وتجمع ناسیونالیسیتی) در مراسمی که روز 19 ژوئن 2010 برگزار شد خواستار توقف اعطای تابعیت به خارجی ها شدند. در این مراسم اعلام شد کشور بحرین بین سالهای 2001 تا 2010 به بیش از100 هزار نفر خارجی تابعیت داده ، که با احتساب این ارقام هم اکنون یک پنجم ازجمعیت بحرین خارجیان دارای تابعیت اکتسابی هستند.



در آمار ارائه شده در این مراسم سخنرانان خبر دادند اگر وضعیت به همین منوال پیش برود تا سال 2030 میلادی شمار جمعیت خارجیان دریافت کننده تابعیت بحرینی به 450 هزار نفر خواهد رسید که از شمار ساکنان اصلی بحرین فراتر می رود.



بحرین تنها کشور حوزه جنوبی خلیج فارس است که مسئولین آن قادر نیستند اکثریت جمعیت شیعه را در آن کتمان کنند، اما با اهرم اعطای تابعیت به مسلمانان اهل تسنن وحتی غیر مسلمانان از کشورهای مختلف عربی وغیر عربی تلاش می شود تا این اکثریت هرچه سریعتر به اقلیت تبدیل شود وهر بار با نزدیک شدن به انتخابات این رویکرد سرعت بیشتری به خود می گیرد که با اغاز انتفاضه مردم بحرین سرعت آن چند برابر شده است.