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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

کشتی فرنگی جهان - ترکیه/

امید نوروزی قهرمان جهان شد/ دومین طلا برای شاگردان بنا

امید نوروزی قهرمان جهان شد/ دومین طلا برای شاگردان بنا

کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان با برتری مقابل حریفی از قزاقستان به مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی که با برتری مقابل حریفانی از اوکراین، روسیه، چین و کره جنوبی به دیدار فینال وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافته بود، برای دستیابی به مدال طلای این وزن به مصاف "آلمات کبیسبایف" از قزاقستان رفت.

او در این مسابقه که در سالن کشتی استانبول برگزار شد مقابل حریف قزاقستانی، وقت های اول و سوم مسابقه را به ترتیب با برتری 2 بر صفر و 6 بر 5 پشت سر گذاشت و در وقت دوم با نتیجه 4 بر صفر مغلوب شد.

به این ترتیب امید نوروزی به مدال طلای وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان دست یافت.

پیش از این تیم کشورمان در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط سعید عبدولی به مدال طلای این رقابت‌ها در وزن 66 کیلوگرم دست یافته بود.

کد مطلب 1407215

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