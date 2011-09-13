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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۲۹

تحولات مصر/

اردوغان با طنطاوی و شرف دیدار کرد / سلیمان در دادگاه حاضر شد

اردوغان با طنطاوی و شرف دیدار کرد / سلیمان در دادگاه حاضر شد

دیدار نخست وزیر ترکیه با رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر و نخست وزیر موقت و شهادت رئیس سابق دستگاه اطلاعات این کشور در دادگاه مربوط به کشتار تظاهرات کنندگان از مهمترین تحولات مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به قاهره سفر کرده است، با حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر دیدار کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه و تقویت همکاری های میان مصر و ترکیه در همه زمینه های سیاسی،اقتصادی و سرمایه گذاری مورد رایزنی قرار گرفت؛ همچنین تحولات منطقه ای و بین المللی بررسی شد.

اردوغان همچنین با عصام شرف نخست وزیر موقت مصر دیدار کرد که در این دیدار روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین "عمر سلیمان" معاون حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر در دادگاه محاکمه مربوط به کشتار تظاهرات کنندگان که مبارک به همراه فرزندانش،حبیب العادلی وزیر کشور اسبق و شش نفر از معاونانش متهم هستند، به عنوان شاهد حاضر شد.

کد مطلب 1407219

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