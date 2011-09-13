جشنواره "هویت و بومیت" برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت در این رابطه اظهار داشت: جشنواره هنرهای تجسمی "هویت و بومیت " با حضور 100 نفر از هنرمندان هنرهای تجسمی استان با محوریت "نمادهای فرهنگی و هنری لرستان" با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

شاهین رضایی افزود: در این جشنواره هنرمندان هنرهای تجسمی با خلق بیش از 120 اثر در رشته های تصویر سازی، نقاشی و پوستر و طراحی با موضوعیت "هویت و بومیت" به رقابت پرداختند.

بنابر این گزارش پس از ارزیابی آثار توسط هیئت داوران جشنواره، در رشته نقاشی احسان سلگی از شهرستان کوهدشت مقام اول، نیما شایان از شهرستان خرم آباد عنوان دوم و حسین محمدی و زهره سادات موسوی از شهرستان های خرم آباد و الیگودرز به طور مشترک سوم شدند.

همچنین در رشته پوستر مریم مهدی پور از شهرستان کوهدشت مقام اول، حسین ابراهیمی از دلفان و محمد حیدر پور از کوهدشت به طور مشترک مقام دوم و علی یوسفی از شهرستان دلفان موفق به کسب مقام سوم شد.

بنابر این گزارش در رشته تصویرسازی نیز رضا دالوند از شهرستان خرم آباد مقام اول، فاطمه همتی و سمیه مدنی پور از شهرستان های کوهدشت و دلفان به طور مشترک مقام دوم و ساجده سلگی از کوهدشت مقام سوم را آن خود کردند.

در بخش طراحی داوران هیچ اثری را حائز کسب رتبه اول و دوم ندانستند و مقام سوم به زهره حسینی از شهرستان ازنا تعلق گرفت.

در پایان جشنواره هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر از نگار و آذین مومنی و امیر رضا باختر به عنوان برگزیدگان نونهال تقدیر به عمل آورد.