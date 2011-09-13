باباجان زاده به مدال برنز جهان دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر باباجان‌زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان پس از برتری مقابل حریفانی از گرجستان، بلاروس و روسیه مقابل حریفی از کوبا تن به شکست داد و به گروه بازنده‌های وزن خود در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان رفت.

او که در مسابقات جهانی ترکیه فراتر از حدانتظار ظاهر شده بود، در گروه بازنده‎ها نیز "یوهان یورن" از سوئد را شکست داد و ضمن کسب سهمیه المپیک 2012 لندن به دیدار رده بندی وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافت.

باباجان زاده در دیدار رده بندی سه شنبه شب در سالن کشتی استانبول به مصاف لوکاس باناک از لهستان رفت و در دو تایم متوالی با نتایج یک بر صفر و یک بر یک به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

تیم کشتی فرنگی کشورمان در پایان دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در استانبول ترکیه جریان دارد به دو مدال طلا توسط سعید عبدولی و امید نوروزی و یک مدال برنز توسط بشیر باباجان زاده دست یافته است.