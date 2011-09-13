اتحادیه عرب با دخالت خارجی در مسائل سوریه مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در قاهره در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی شرکت کردند.



در این کنفرانس اعلام شد که وزیران امور خارجه کشورهای عربی از رهبران سوریه خواستند توافق خود با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب درباره اصلاحات را عملی کنند.



شیخ حمد بن جاسم در این کنفرانس در اظهاراتی تامل برانگیز با نادیده گرفتن ادامه سرکوب مردم بیگناه بحرین و مشارکت سعودیها و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در جنایات آل خلیفه گفت : اعراب نمی توانند به ادامه آدم کشی در سوریه راضی باشند.



وزیر امور خارجه قطر در عین حال اظهار داشت : کشورهای عربی دخالت خارجی در سوریه را رد می کنند.



نبیل العربی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد : در نشست امروز درباره ضرورت بازنگری در ساختار اتحادیه عرب توافق کردیم.