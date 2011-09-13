استقلال فلسطین مشکلی را حل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر لزوم از سرگیری مذاکرات متوقف مانده سازش خاورمیانه تاکید کرد.

وی طی یک گفتگوی رسانه ای در کاخ سفید با بی نتیجه خواندن اقدام تشکیلات خودگردان در اعلام استقلال کشور فلسطین در مجمع پیش روی سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی را از واکنش متقابل به این اقدام برحذر داشت.

اوباما تاکید کرد اگر چنین موضوعی در سازمان ملل متحد مطرح شود واشنگتن مسلما با آن مخالفت خواهد کرد. این سخنان در حالی بیان می شود که به دلیل سیاستهای رژیم صهیونیستی تا کنون تمام تلاشهای این کشور برای بازگرداندن مقامات دو طرف بر سر میز مذاکره بی نتیجه بوده است.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد اقدام یکجانبه تشکیلات خودگردان مشکل اصلی را در منطقه حل نمی کند. وی همچنین از ادامه تلاشهای خود برای نشاندن طرفهای درگیر خاورمیانه بر سر میز مذاکرات سازش خبر داد.

در حالی که تنها چند روز به برگزاری مجمع سالانه سازمان ملل در نیویورک باقی مانده، واشنگتن از هر حربه ای برای واداشتن فلسطینی ها به سازش با تل آیو استفاده می کند.