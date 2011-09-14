اداره خوابگاه های خودگردان به اتحادیه ها واگذار می شود

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون امور خوابگاه های دانشجویی استانداری، خوابگاه های دانشجویی زیر نظر اتحادیه صنفی فعالیت خواهند کرد. وی ادامه داد: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با مجامع امور صنفی مقرر است مسئولین این گونه خوابگاه ها به اتحادیه هتل داران اراک مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب فعالیت خود اقدام کنند.

فدایی فروتن افزود: این موضوع باعث ایجاد وحدت رویه و نظارت مطلوب بر این گونه مراکز خواهد شد.

وی گفت: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون فوق مقرر شد تعرفه خوابگاه های خودگردان به صورت کارشناسی آنالیز و در کمیسیون نظارت استان به تصویب نهایی برسد.