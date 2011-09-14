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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۷

در استان مرکزی/

اداره خوابگاه های خودگردان به اتحادیه ها واگذار می شود

اداره خوابگاه های خودگردان به اتحادیه ها واگذار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی از اداره خوابگاه های خودگردان توسط اتحادیه هتل داران خبر داد.

کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون امور خوابگاه های دانشجویی استانداری، خوابگاه های دانشجویی زیر نظر اتحادیه صنفی فعالیت خواهند کرد.
 
وی ادامه داد: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با مجامع امور صنفی مقرر است مسئولین این گونه خوابگاه ها به اتحادیه  هتل داران اراک مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب فعالیت خود اقدام کنند.
 
فدایی فروتن افزود: این موضوع باعث ایجاد وحدت رویه و نظارت مطلوب بر این گونه مراکز خواهد شد.
 
وی گفت: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون فوق مقرر شد تعرفه خوابگاه های خودگردان به صورت کارشناسی آنالیز و در کمیسیون نظارت استان به تصویب نهایی برسد.
کد مطلب 1407236

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