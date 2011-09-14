تامین بودجه استان مرکزی از مالیات/ رشد 38 درصدی ارائه اظهار نامه

ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در کشورهای پیشرفته، اکثر درآمدهای حاصله از طریق مالیات می باشد چرا که مالیات، منبعی است پایدار که حکایت از سلامت اقتصاد کشور دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ایران دارای منابع نفتی و زیرزمینی است و همچون سایر کشورها که بیش از 60 درصد مالیات دریافت می کنند، مالیات کمتری از مردم دریافت می شود از این رو موضوعات مالیات در کشور ایران برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

94 درصد درآمد استان از محل مالیات

وی تصریح کرد: علیرغم عدم وجود فضای کاری مناسب و کمبود نیروی انسانی لازم، بیش از 94 درصد درآمدهای استان توسط اداره امور مالیاتی استان تامین می شود.

هاشمی گفت: این اداره با برقراری تعامل با فعالان اقتصادی و ذینفعان و اجرای واحدیابی مکانیزه، ایجاد روش خود اظهاری، توافق با مجامع امور صنفی، راه اندازی سیستم سیبا، بروز کردن و رسیدگی به پرونده های مالیاتی که با رشد وصول مالیات مواجه بودند، توانسته است نقش تاثیرگذاری در جذب مالیات استان داشته باشد.

رشد اخذ مالیات در استان مرکزی

هاشمی ادامه داد: در زمینه جذب مالیات، در سال 87 نسبت به سال 86 با رشد 11.5 درصدی مواجه بوده ایم که همین رقم در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 31 درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در سال 89، رشد 38 درصدی مالیات نسبت به سال 88 صورت گرفته که تحقق 125 درصدی توسط اداره کل امورمالیاتی استان، نشان از موفقیت د ر این زمینه می باشد.

ارائه یک هزار اظهار نامه در استان

وی در خصوص وضعیت دریافت اظهارنامه های مالیاتی استان در سال جاری گفت: در سال 89، یک صد هزار اظهارنامه مالیاتی در استان دریافت شد که نسبت به سال گذشته که 87 هزارمورد بوده با 14 درصد رشد همراه بوده است.

هاشمی اظهار داشت: این رشد آماری نشان دهنده آن است که با فرهنگ سازی و برقراری تعامل با اصناف و مودیان مالیاتی، یک صد هزار اظهارنامه مالیاتی دریافت شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اضافه کرد: همچنین میزان مالیات حاصل از ارزش افزوده نیز24 میلیارد و 700 میلیون تومان معادل 70درصد درآمدهای حاصل از اخذ مالیات بوده است که نسبت به سال 88 با رشد 38 درصدی همراه بوده است.