70 درصد مشترکین آبفای روستایی قبوض خود را غیرحضوری پرداختند

علی حیدری در گفتگو با خبرگار مهر افزود: پرداخت غیر حضوری از طریق نشانی اینترنتی آبفار استان وعابر بانک ها امکان پذیر است.

وی گفت: انجام خدمات غیر حضوری از سال 89 در دستور کار قرار گرفت به طوری که از سال 89 امکان پرداخت غصر حضوری قبوض آب بهاء در سایت اینترنتی و از سال 88 با انعقاد قرار داد 700 دستگاه POSبا بانک ملی ایران این امکان را برای مشتریان خود ایجاد کرد و تا کنون توانسته 150 دستگاه را در روستاها توزیع کند.

حیدری اضافه کرد: با توزیع این دستگاه در روستاها و تعاونی آبداران در سال 89 حدود 53 درصد مشترکین قبوض خود را غیر حضوری پرداخت کردند و در سال90 این رقم با رشد 18 درصدی به 71 درصد رسید.

وی گفت: در بین شهرستانهای استان شهرستان آشتیان با 86 درصد پرداخت غیر حضوری رتبه اول و شهرستان های خنداب با 83 درصد و شهرستان خمین با 78 درصد رتبه های بعدی را در این خصوص دارند.

حیدری افزود: روستائیان شهرستان اراک با پرداخت سه هزارو 825 قبض از طریق دستگاه های کارتخوان نصب شده در روستاها بیشترین استفاده را از این دستگاه ها داشته اند.

علاوه بر مزایای این طرح در راستای تکریم اراباب رجوع و کاهش زمان خدمات دهی به مـــــــــــــردم مهندس علی صفر حیدری مدیر عامل شرکت آبفار استان مرکزی در رابطه با مزایای اقتصادی این طرح خبر داد و گفت : ببا پرداخت دستی قبوض در بانک ها هزینه هر قبض برای شرکت آبفار پنج هزارریال محسوب میشد که با پرداخت غیر حضوری قبوض این هزینه از بین می رود.

