جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره 300 هنرمند از 31 استان و 16 کشور جهان در هشت رشته به رقابت پرداختند.

در بخش رشته گرافیک، بیداری اسلامی قیصر محمد ریدا از لبنان، ایوب رشیدی از کرمان، فاطمه زال از بوشهر، آرش بابا خداوردی از قزوین و وحید اسدی از ایلام برگزیده ویژه شدند.



در این بخش سودابه بی خسته از گیلان، سید مهرداد موسوی از اصفهان و علیرضا ممیززاده از خراسان رضوی اول تا سوم شدند.



در بخش نقاشی، صبا رافت از خراسان رضوی، معصومه ذاکری از بندرعباس برگزیده ویژه شدند و حسن مرشد، مصطفی سلطانی اول و دوم و سید مهدی ریحانی و نوشین عسگری سوم مشترک شدند.



در بخش عکاسی، محمد شیری هرزویلی از قزون در بخش بیداری اسلامی، سیده سیمه آذری نیور از گیلان، یعقوب پازوکی از سمنان، محسن ثبوت از بوشهر برگزیده شدند.



همچنین در این بخش، حامد مهرآوران از آذربایجان شرقی، شیما باقری راد از همدان و میعاد آخی از خوزستان مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.