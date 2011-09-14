راه اندازی بخش تخصصی ترجمه های فارسی قرآن در کتابخانه آستان هلال(ع)

علی محمد سلطان محمدی مدیر کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به عمق معانی قرآن و قدمت یکصد ساله ترجمه قرآن در ادبیات فارسی، گرد آوری ترجمه های فارسی قرآن کریم در یک قرن اخیر در کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) آغاز شد.

وی افزود: با گردآوری این مجموعه نفیس، یک بخش تخصصی با عنوان بخش ترجمه های فارسی قرآن کریم در کتابخانه آستان مقدس راه اندازی می شود.

مدیر کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) با تأکید بر نقش ترجمه در فهم آیات قرآن کریم بیان کرد: ترجمه آیات الهی در محافل قرآنی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا راه را برای فهم و تعمیم و تسهیل مراجعه به معانی آیات قرآن همراه با تلاوت باز کند.

وی افزود: استقبال روزافزون جامعه از ترجمه قرآن کریم و علاقه بسیار به فهم آیات الهی، این موضوع را ثابت کرد که نیاز به ترجمه‌های فارسی جدید از قرآن کریم همچنان وجود دارد.

کتابخانه آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در سال 1344 شمسی به همت آیت الله افتخارالاسلام دربندی، حجت الاسلام تشکری و الهیار صالح در صحن جنوبی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) تأسیس شد و این کتابخانه هم اکنون با 59 هزار نسخه چاپی به زبان های مختلف و بیش از 600 نسخه نفیس خطی و چاپ سنگی به عنوان یکی از غنی ترین و ارزشمندترین گنجینه های فرهنگی استان اصفهان به شمار می رود.

آستان مقدس حضرت محمدهلال بن علی (ع) در شهرستان آران و بیدگل، شمالی ترین نقطه استان اصفهان و 100کیلومتری شهر مقدس قم واقع شده است.