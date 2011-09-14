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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۰۵

در سیستان و بلوچستان/

فضای مطالعه به هشت متر برای هر 100 نفر افزایش می یابد

فضای مطالعه به هشت متر برای هر 100 نفر افزایش می یابد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان گفت: بر طبق سند چشم انداز مطالعه مفید باید تا سال 1404 به ازای هر نفر چهار جلد کتاب و به ازای هر 100 نفر هشت متر مربع فضای کتابخانه ای فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار زید آبادی عصر سه شنبه در دیدار با فرماندار چابهار اظهار داشت: یکی از راه های بالا بردن آگاهی جامعه مطالعه است که در این خصوص باید به مطالعه مفید توجه داشت.

وی گفت: اگر بتوانیم شرایط را برای مراجعه مردم به کتابخانه ها فراهم کنیم گام بلندی در جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز مطالعه مفید برداشته ایم.

وی افزود: دستیابی به این اهداف نیازمند همکاری و همیاری همه دستگاه های ذیربط است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرایی شدن طرح کتاب من در کتابخانه های عمومی استان بیان داشت: هدف از اجرای این طرح تامین منابع هر کتابخانه با توجه به نیاز هر منطقه و مخاطبین هر کتابخانه است که اجرای این طرح در استان ما با استقبال خوبی روبرو شده است.

ایرج حیدری فرماندار چابهار نیز در این دیدار توسعه کتابخانه ها را یکی از معیارهای توسعه یافتگی هر کشور خواند و گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم و در این راستا از تمامی ابزار و امکانات استفاده کنیم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در این سفر از کتابخانه های عمومی ساحل، گل شهر و فاطمه زهرای چابهار بازدید کرد.

کد مطلب 1407262

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