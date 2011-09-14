لرستان 40 نشریه محلی دارد/ مشکلات نشریات در دیار شهید صارمی

به گزارش خبرنگار مهر، در استان لرستان به عنوان زادگاه شهید محمود صارمی خبرنگار شهید حوزه اطلاع رسانی ، روزنامه نگاران با مشکلات متعددی مواجه هستند که یکی از مهمترین این مشکلات عدم وجود خانه مطبوعات به عنوان تشکل صنفی رسانه های استان است.

استان لرستان سرزمین صارمی ها، عسگری ها و کرمی هایی است که علیرغم سابقه دیرینه در حوزه اطلاع رسانی همچنان با مشکلات زیادی در این بخش مواجه است که شاید این امر معلول دلایل زیادی باشد.

عدم تشکیل خانه مطبوعات منسجم در لرستان، وجود دغدغه های شغلی و معیشتی، عدم وجود آموزشهای حرفه ای در این حوزه، نبود چاپخانه برای انتشار مطبوعات در داخل استان، بنیه ضعیف مالی نشریات و دهها مشکل دیگر فضای رسانه ای لرستان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

نشریات لرستان در دیگر استانها چاپ می شوند

این در حالی است که علاوه بر مشکلات موجود در بخش خبرنگاران، ضعف در زیرساختهای حوزه رسانه استان نیز فعالیت در این بخش را با مشکل مواجه کرده است به طوری که هم اکنون استان لرستان با سالها سابقه کار مطبوعاتی از داشتن چاپخانه مجهز محروم است که مسئولان باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

این امر موجب شده است که بیشتر نشریات محلی استان لرستان کار انتشار نشریه خود را به چاپخانه های خارج از استان بسپارند. از سوی دیگر صدور مجوز دو روزنامه برای استان لرستان از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات ضرورت راه اندازی چاپخانه را در این استان روشن تر می سازد.

مدیرمسئول هفته نامه فخر لرستان در این رابطه با اشاره به مشکلات نشریات محلی در استان گفت: عدم وجود چاپخانه در لرستان، نبود خانه مطبوعات جهت سیاستگذاری کلی مطبوعات در استان، مشکلات مالی، عدم آشنایی بازار استان با تبلیغات رسانه ای، عدم بهره مندی استان از دانشکده خبر و نبود کادر خبرنگاری حرفه ای سبب بروز مشکلاتی در حوزه مطبوعات استان شده است.

فرج الله مرادی با اشاره به مشکلات مالی و معیشتی قشر خبرنگار، خواستار مساعدت اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی در راستای حل مشکلات مطبوعات محلی استان شد.

خردادماه به یادماندنی مطبوعات لرستان؛ صدور مجوز چاپ دو روزنامه

به رغم همه مشکلات یاد شده در حوزه رسانه استان، خرداد ماه سال جاری یکی از ماههای به یاد ماندنی برای حوزه رسانه استان بود زیرا بعد از سالها با حمایت معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان این استان صاحب دو روزنامه شد.

بهمن ماه سال گذشته معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به لرستان وعده کرد که به زودی این استان صاحب روزنامه می شود تا در کمتر از چندماه این وعده محمدجعفر محمدزاده رنگ تحقق به خود بگیرد و لرستان با سابقه بیش از 70 ساله در حوزه مطبوعات صاحب نخستین روزنامه های خود شود.

هفته نامه های آفتاب لرستان و صدای ملت دو نشریه ای هستند که بر اساس مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات از این پس به صورت روزانه و در قالب روزنامه منطقه ای چاپ و منتشر می شود که این امر از خرداد ماه یک ماه بیادماندنی برای مطبوعات لرستان ساخت.

این در حالیست که رونمایی از نخستین نشریه سراسری استان لرستان تحت عنوان "سفیر قلم" در بروجرد نیز از دیگر اخباری بود که در خردادماه جشن مطبوعات لرستان را کامل کرد.

سابقه 70 ساله مطبوعات در لرستان

بد نیست بدانیم که حیات مطبوعات لرستان با انتشار نشریه "راز" در بروجرد آغاز شده است. نخستین شماره این نشریه سیاسی، فرهنگی، خبری به بهای 3 ریال در روز 17 مهر ماه 1323 در شهرستان بروجرد و با صاحب امتیازی ابوتراب رازانی منتشر شد که با این اوصاف سابقه مطبوعات در لرستان به حدود 70 سال می رسد.

این در حالیست که این استان با وجود انتشار نشریات مختلفی در قالب هفته نامه، ماهنامه و فصل نامه هنوز از داشتن روزنامه بی بهره بود که تحقق این امر پس از 70 سال از حیات مطبوعات در لرستان به نظر می رسد بارقه امیدی برای حیات مطبوعات در این استان باشد.

رشد 100 درصدی تعداد نشریات لرستان

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از رشد 100 درصدی تعداد نشریات استان در سالجاری خبر داد و گفت: علاوه بر افزایش حدود 100 درصدی نشریات لرستان هم اکنون این استان دارای دو روزنامه سراسری نیز است.

حجت الاسلام اسماعیلیان با اشاره به اضافه شدن 20 نشریه به تعداد نشریات استان، یادآور شد: در جلسه شانزدهم اسفند ماه سال گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات کشور با انتشار شش هفته‌نامه، هشت دوهفته‌نامه، پنج ماهنامه و یک فصل‌نامه برای استان لرستان موافقت شد.

در هر حال با وجود افزایش تعداد نشریات محلی لرستان و رشد مطلوب در این بخش به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده تا به کیفیت نشریات در استان توجه ویژه ای صورت گیرد تا افزایش تعداد نشریات زمینه نزول کیفیت نشریات استان را فراهم نکند.

به هر روی امید می رود با پیگیری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و همدلی خبرنگاران استان زمینه تشکیل خانه مطبوعات و در پی آن تدبیر و چاره اندیشی برای رفع سایر مشکلات خبرنگاران لرستانی فراهم شود.