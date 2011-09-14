به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه پس از سخنرانی در استادیوم تختی اردبیل در شهرستانهای میر، خلخال، کوثر و سرعین به ایراد سخنرانی بپردازد.
همچنین قرار است در پایان ساعات امروز در جلسهای با علما و روحانیون استان اردبیل دیدار کند.
سخنرانی در شهرستانهای پارسآباد، بیله سوار، گرمی، مشکین شهر و نمین از دیگر برنامههای رئیس جمهور است ضمن اینکه حضور در کارگروه اشتغال استان اردبیل، تشکیل جلسه هیئت دولت، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، منتخبان استان و مدیران اجرایی استان اردبیل نیز در برنامه دور چهارم سفرهای استانی به استان اردبیل است.
گفتنی است محمود احمدینژاد پس از آنکه اردبیل از آذربایجان شرقی جدا شد در دولت آیتالله هاشمی رفسنجانی به عنوان نخستین استاندار استان اردبیل معرفی شد و 4 سال سکاندار استانداری استان اردبیل را بر عهده داشت.
در چهارم سفر های استانی رئیس جمهور در حالی از استان اردبیل آغاز شده که ادوار پیشین این سفرها معمولا از استان خراسان رضوی آغاز می شد.
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