سینما متعلق به چهار نفر نیست/ سه سال دوندگی برای تامین بودجه!

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی فیلم "ندارها" درخانه فیلم فرهنگسرای فردوس با حضور محمدرضاعرب کارگردان و تهیه‌کننده، هانیه توسلی بازیگر، ستار اورکی آهنگساز، نادر طریقت مهمان ویژه و محمدرضا لطفی مجری و منتقد در فرهنگسرای فردوس برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا عرب درباره اینکه چه نقدی بر فیلم خودش دارد، گفت: متاسفانه دوستان منتقد در این مدت این قدر فیلم را زده‌اند که دیگر چیزی به من نمی‌رسد. این قضیه از جشنواره شروع شد و به برنامه "هفت" و سایر رسانه‌ها رسید. متاسفانه نقدها بیشتر تخریب‌کننده است تا آموزنده، واقعا نمی‌فهمم چرا در رسانه ملی باید این فیلم را با "شش و بش" و "زنان ونوسی، مردان مریخی" مقایسه کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در جایی عنوان کرده بودید کسانی که به نام سینما بودجه می‌گیرند باید پاسخگوی سه سال تلاش من باشند، منظورتان از این حرف چیست؟ افزود: من این حرف را در زمان جشنواره در پاسخ به پرسشی عنوان کردم و بر این باورم که سینما متعلق به چهار نفر نیست. سینما مال همه است. با این شرایط فعلی فکر می‌کنم ما برای ساخت فیلم‌هایمان باید فیلمنامه‌هایمان را به تصویب وزارت آب و برق هم برسانیم.

هانیه توسلی، بازیگر درباره اینکه چطور شد بازی در این فیلم را پذیرفت، گفت: من به سینمای قصه‌گو علاقه خاصی دارم و مهمترین امتیاز فیلم "ندارها" این است که قصه‌ای را روایت می‌کند. در مرحله بعد به نظرم خود قصه جذاب بود و شخصیت‌پردازی‌های خوبی شده بود. همچنین بی‌پروایی و عمل‌گرا بودن شخصیت مهری را هم دوست داشتم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فیلم "ندارها" برایتان جایگاه خاصی دارد؟ گفت: بله کاملاً درست است، چون "ندارها" برای من تجربه عجیبی بود و یک سری تجربه‌های انسانی را در آن پشت سر گذاشتم و چیزهای زیادی آموختم. به جرات می‌توانم بگویم آقای عرب برای من یک الگو به شمار می‌رود.

عرب در پاسخ به این سئوال که فیلم "ندارها" نسبت به فیلم قبلی‌تان "آخرین ملکه زمین" که خاص بود، مخاطبان عام‌تری را به خود اختصاص داده است، آیا این نگاه به مخاطب عام به دلیل بی‌مهری‌هایی بود که به فیلم قبلی‌تان شده بود؟ توضیح داد: برای من فیلمنامه خیلی مهم است و آن را پاشنه آشیل سینما می‌دانم. "آخرین ملکه زمین" با اینکه عرضه‌اش بسیار بد بود، اما باز هم دیده شد و هفت جایزه بین‌المللی گرفت که اگر این اتفاق برای فیلمسازان خاص می‌افتاد تا الان صدای آنها عالم را کر کرده بود. به نظر من فیلم‌ها را نباید تقسیم بندی کرد و بر این باورم که مردم ایران از منتقدان و روشنفکران خیلی جلوتر هستند.



نادر طریقت در پاسخ به این سئوال که شماهم از آن دست کارگردانانی هستید که دغدغه معضلات اجتماعی را دارید، با این وجه اشتراک نظرتان پیرامون فیلم "ندارها"چیست؟ گفت: من با آقای عرب هم دوره هستم، اما اجازه بدهید قبل از توضیح درباره "ندارها" به موضوعی اشاره کنم که خیلی مهمتر از خود فیلم است و آن چیزی نیست جز بی‌عدالتی با فیلم سازان.

وی ادامه داد: واقعاً چرا یک فیلمساز مستقل مثل عرب و من برای ساخت یک فیلم باید این همه دوندگی کنیم و فیلمسازی دیگر میلیارد میلیارد بودجه بگیرد؟ چرا عرب باید برای این فیلم سه سال و برای فیلم قبلی‌اش چهار سال بدود؟ آیا دوستان فکر نمی‌کنند که این مسئله باعث کاهش انرژی ما می‌شود تا ما نتوانیم از توانایی‌هایمان بطور کامل استفاده کنیم و درست زمانی که یک فیلم به مرحله تولید می‌رسد و ما باید کلی انرژی داشته باشیم، بر اثر این دوندگی ها انرژی مان تمام شده است؟

ستار اورکی آهنگساز درباره موسیقی این فیلم گفت: موسیقی فیلم "ندارها" لبه تیغ بود و قصد نداشتم به موسیقی فیلم‌های دهه 50 نزدیک شوم. بله این فیلم کاملاً به من این امکان را می‌داد که یک موسیقی ملودیک بسازم که از خود فیلم بیرون بزند و بطور مستقل و خارج از فیلم در ذهن‌ها بماند، اما من بیشتر به دنبال موسیقی جدی هستم.

عرب در ادامه نشست گفت: خیلی‌ها به من می‌گویند که چرا فیلم آپارتمانی شیک و سانتی مانتال نمی‌سازم، اما من در پاسخ به این دوستان گفتم که من دغدغه‌های خاص خودم را در فیلمسازی دارم. اکثر همکاران من حاضر نیستند که سه سال وقت برای ساخت یک فیلم بگذارند و من هم به جای اینکه دنبال ساخت تله فیلم یا فیلم‌های تجاری بروم سعی می‌کنم فیلمی را بسازم که بخشی از اعتقادات من است.

وی ادامه داد: معتقدم که می‌توان در مورد فقر صحبت کرد و پلان کثیف به مخاطب نشان نداد، می‌توان راجع به آدم‌های ندار صحبت کرد بدون آنکه عزت نفس آنها را از بین ببریم. ما مردمی بودیم که در گذشته‌ای نه چندان دور نان به هم قرض می‌دادیم، دست همدیگر را می‌گرفتیم، به هم کمک می‌کردیم، اما الان اخلاق را فراموش کرده‌ایم. حرف "ندارها" حرف دزدی نیست. ما قصه فقیر و غنی را نشان ندادیم، بلکه فقط قصه "ندارها" را نشان دادیم، اما در مورد نام فیلم باید بگویم که نام فیلم ایهام برانگیز است و نداشتن فقط در مورد ثروت نیست.

این کارگردان اشاره کرد: از نداری در رفاقت هست تا خیلی مسایل دیگر. توجه داشته باشیم که سه شخصیت این فیلم در واقع سربه‌داری می‌کنند، آن هم به غلط. اینها خلاف نمی‌کنند، بلاهت می‌کنند. قهرمانان قصه من حاصل ناهنجاری‌های اجتماعی هستند. ما می‌خواستیم در این فیلم عامل واسطه‌گری را نفی کنیم. ما داریم راجع به یک طبقه خاص صحبت می‌کنیم و نمی‌خواستیم راجع به داراها حزف بزنیم. در واقع من با این فیلم طرح صورت مسئله کردم.

توسلی در ادامه افزود: متاسفانه اکثر فیلم‌های ایرانی از این موضوع رنج می‌برند که فاقد حس و حال و روح هستند و به اصطلاح روح صحنه در نمی‌آید، اما در این فیلم تلاش برای در آمدن این روح و حس و حال کاملاً به چشم می‌خورد و ارتباط این سه شخصیت مصنوعی نیست.

این بازیگر یادآور شد: به نظر من حضور پژمان بازغی و محسن تنابنده به عنوان پارتنرهای مقابل تاثیر بسیار زیادی در بوجود آمدن این حس و حال داشت و اینکه ما برای این فیلم قبل از فیلمبرداری در لوکیشن با گریم و لباس چند باری تمرین کردیم اما بیشتر تمرین هنگام کار بود که تمرین‌های بسیار جدی هم بود و با بقیه تمرین‌های معمول پیش از فیلمبرداری فرق می‌کرد، به طوری که مثلاً در صحنه سرقت از اتوبوس دکوپاژ آقای عرب بر اساس تمرین ما کاملاً عوض شد و به دوریبین روی دست تبدیل گردید.

عرب در ادامه گفت: گویا این جناب رابین هود خیال ندارد دست از سر ما بر دارد. البته این تقصیر جامعه و مردم نیست، ایراد مربوط به این است که ما سالی 40 بار از تلویزیون رابین هود را پخش می‌کنیم و در مقابل حرفی از عیاران نمی‌زنیم. اشکال از فرهنگ ماست که به جای تبلیغ عیاران دائم از رابین هود حرف می‌زنیم.ا

وی خاطرنشان ساخت: اجازه بدهید من برای روشن شدن ماجرا این توضیح را بدهم که رابین هود یک اثر کمدی است. در آنجا رابین هود یک شاهزاده است که با حاکم درگیر می‌شود، درحالی که داستان "ندارها" تراژدی است و کاراکترهای ما نه شاهزاده هستند و نه با حاکم درگیر می‌شوند.