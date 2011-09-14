عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- پایتخت افغانستان صبح امروز شاهد وقوع دو حمله دیگر بود.

- رسانه های آمریکایی از افزایش تعداد فقرای این کشور خبر داده و اعلام کردند جمعیت فقرا به بالاترین حد در 50 سال اخیر رسیده است.

- بر اساس اعلام رسانه ها در جریان خشونتهای روز گذشته در شهرهای مختلف سوریه تعدادی کشته شدند.

- ارتش ترکیه درباره حمله به شمال عراق برای سرکوب عوامل پ.ک.ک هشدار داد.

- روزنامه واشنگتن پست از مذاکرات گسترده سه فرمانده عالیرتبه ارتش لیبی با مقامات نیجر برای دادن پناهندگی سیاسی به وفاداران معمر قذافی خبر داد.

- روسیه با افزایش تحریمها علیه سوریه مخالفت کرد.

- انفجار یک بمب در غرب موصل عراق یک کشته و 4 زخمی برجا گذاشت.

- جنگنده های ناتو بار دیگر پناهگاه های دیکتاتور لیبی در نزدیکی شهر سرت را بمباران کردند.

- "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور دیکتاتور یمن مسئولیت امضای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن را به معاون خویش سپرد.