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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است.

- پایتخت افغانستان صبح امروز شاهد وقوع دو حمله دیگر بود.

- رسانه های آمریکایی از افزایش تعداد فقرای این کشور خبر داده و اعلام کردند جمعیت فقرا به بالاترین حد در 50 سال اخیر رسیده است.

- بر اساس اعلام رسانه ها در جریان خشونتهای روز گذشته در شهرهای مختلف سوریه تعدادی کشته شدند.

- ارتش ترکیه درباره حمله به شمال عراق برای سرکوب عوامل پ.ک.ک هشدار داد.

- روزنامه واشنگتن پست از مذاکرات گسترده سه فرمانده عالیرتبه ارتش لیبی با مقامات نیجر برای دادن پناهندگی سیاسی به وفاداران معمر قذافی خبر داد.

- روسیه با افزایش تحریمها علیه سوریه مخالفت کرد.

- انفجار یک بمب در غرب موصل عراق یک کشته و 4 زخمی برجا گذاشت.

- جنگنده های ناتو بار دیگر پناهگاه های دیکتاتور لیبی در نزدیکی شهر سرت را بمباران کردند.

- "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور دیکتاتور یمن مسئولیت امضای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن را به معاون خویش سپرد.

کد مطلب 1407301

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