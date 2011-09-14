دموکراتها کرسی نیویورک را در انتخابات کنگره ایالتی از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سیاستهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سبب شد تا دموکراتها در انتخابات محلی در یکی از مهمترین و بزرگترین ایالتهای تاثیرگذار آمریکا کرسی خود را از دست بدهند.

در انتخابات ویژه ای که امروز در نیویورک برگزار شد "باب ترنر" جمهوریخواه بر "دیوید وپرین" دموکرات پیروز شد.

این انتخابات برای جایگزینی "آنتونی واینر" دموکرات بود که به اتهام فساد اخلاقی از کار برکنار شد.

در پیوند با این موضوع "اریک کانتور" رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا گفت: نتایج این انتخابات که در بین گروه کمی از مردم برگزار شد، نشان دهنده نارضایتی رای دهندگان آمریکایی از عملکرد اوباما است.