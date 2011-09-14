فضای کسب و کار در کانون توجه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پورفلاح رئیس کمیسیون کارآفرینی، رفع موانع فضای کسب و کار و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در یادداشتی به تشریح فضای کسب و کار ایران و راهکارهای بهبود آن پرداخته است:
"برای ما فعالان بخش اقتصاد کشور، جای خوشحالی است که با آشکارتر شدن نقش فضای کسب و کار بر مسئولان رده بالای کشور، معاونتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری اساسی و هدایت این مقوله در نظر گرفته شده است.
در واقع، تاکید همیشگی بنگاهداران این بود که برای دستیابی به اقتصادی پویا و توسعهای پایا، نیاز داریم که در فضای کسب و کار روانسازی کنیم و موانع را برای رهروان این وادی رفع نماییم و با نگاهی متفاوت از گذشته، گیر و گورهای موجود در این میدان را شناسایی کرده و کنار بگذاریم.
بیتردید انتخاب این عنوان، یعنی معاونت کسب و کار در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گسترهای از عوامل تاثیرگذار در بازار را در بر میگیرد که توجه و شکل دادن به انتظارات ناشی از آن، مستلزم به کارگیری ساختاری مناسب و کارشناسانی آشنا با زیر و بمهای این حرفه است.
دعوت به همکاری زبدگان بخشهای بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات ذخیره شده در بخشخصوصی، در کارگروهها و زیرمجموعههای این معاونت میتواند ما را در رسیدن به اهداف مورد انتظار و سر و سامان دادن به بیترتیبیهای موجود یار و مددکار باشد.
حتی فراتر از آن و در شرایطی که دولتمردان و مجلسگردانان پیش از گذشته به توانمندیهای بخشخصوصی آگاه شدهاند و به شکلهای مختلف از حضور و وجود آنان در هستههای مطالعاتی و تصمیمسازی استقبال مینماید و در فضایی که اجراییشدن زیرشاخههای اصل 44 مورد تاکید بالاترین مقام نظام قرار میگیرد، توقعی بیجا نیست که چشم به آن داشته باشیم که حداقل این معاونت از میان فعالان بخشخصوصی به همکاری دعوت شود.
همچنین حضور نمایندگان سایر وزارتخانه و سازمانهای مرتبط با مسئله فضای کسب و کار و با اختیار بالا در کمیتههای مطالعاتی و اجرایی این معاونت میتواند دستیابی به افقهای مورد نظر را سرعت ببخشد.
با امید و آرزوی توفیق بیشتر برای این معاونت در رفع موانع فضای کسب و کار و کمک به ایجاد زمینههای لازم برای رسیدن به اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار."
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