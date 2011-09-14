سایپا مغلوب تیم ملی مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم والیبال سایپا مقابل تیم ملی مصر سه شنبه شب در دبی برگزار شد که طی آن والیبالیستهای سایپا با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شدند. سه گیم این بازی به ترتیب با نتایج (25 بر 22)، (25 بر 20) و (25 بر 21) به سود تیم ملی مصر به پایان رسید.
تیم سایپا پیش از این نیز نتیجه دیدار برابر تیمهای چین و استرالیا را واگذار کرده اما موفق به شکست پاکستان شده بود. البته سایپا در حالی دیدار سه شنبه شب خود را برگزار کرد که به دلیل مصدومیت مجتبی قلیزاده و غیبت بابک فیاضی ترکیبی 10 نفره در اختیار داشت.
در پایان چهارمین روز مسابقات والیبال جام شیخ راشد تیم مصر با چهار پیروزی و هشت امتیاز همچنان در صدر جدول ردهبندی قرار دارد و تیمهای استرالیا و چین با یک امتیاز کمتر در تعقیب این تیم هستند. تیمهای پاکستان، سایپا و امارات نیز در مکانهای چهارم تا ششم این رقابتها قرارگرفتند.
در ادامه مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی امروز چهارشنبه تیم سایپا به مصاف تیم میزبان میرود. تیمهای چین و مصر هم به ترتیب مقابل استرالیا و پاکستان قرار میگیرند.
نظر شما