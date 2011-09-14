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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۸

والیبال جام شیخ راشد/

سایپا مغلوب تیم ملی مصر شد

سایپا مغلوب تیم ملی مصر شد

تیم والیبال سایپا نتیجه چهارمین دیدار خود در رقابت‌های جام شیخ راشد دبی را به تیم ملی مصر واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم والیبال سایپا مقابل تیم ملی مصر سه شنبه شب در دبی برگزار شد که طی آن والیبالیست‎های سایپا با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شدند. سه گیم این بازی به ترتیب با نتایج (25 بر 22)، (25 بر 20) و (25 بر 21) به سود تیم ملی مصر به پایان رسید.

تیم سایپا پیش از این نیز نتیجه دیدار برابر تیم‎های چین و استرالیا را واگذار کرده اما موفق به شکست پاکستان شده بود. البته سایپا در حالی دیدار سه شنبه شب خود را برگزار کرد که به دلیل مصدومیت مجتبی قلی‎زاده و غیبت بابک فیاضی ترکیبی 10 نفره در اختیار داشت.

در پایان چهارمین روز مسابقات والیبال جام شیخ راشد تیم مصر با چهار پیروزی و هشت امتیاز همچنان در صدر جدول رده‏بندی قرار دارد و تیم‎های استرالیا و چین با یک امتیاز کمتر در تعقیب این تیم هستند. تیم‏های پاکستان، سایپا و امارات نیز در مکان‏های چهارم تا ششم این رقابت‎ها قرارگرفتند.

در ادامه مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی امروز چهارشنبه تیم سایپا به مصاف تیم میزبان می‌رود. تیم‎های چین و مصر هم به ترتیب مقابل استرالیا و پاکستان قرار می‏گیرند.

کد مطلب 1407316

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