سایپا مغلوب تیم ملی مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم والیبال سایپا مقابل تیم ملی مصر سه شنبه شب در دبی برگزار شد که طی آن والیبالیست‎های سایپا با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شدند. سه گیم این بازی به ترتیب با نتایج (25 بر 22)، (25 بر 20) و (25 بر 21) به سود تیم ملی مصر به پایان رسید.

تیم سایپا پیش از این نیز نتیجه دیدار برابر تیم‎های چین و استرالیا را واگذار کرده اما موفق به شکست پاکستان شده بود. البته سایپا در حالی دیدار سه شنبه شب خود را برگزار کرد که به دلیل مصدومیت مجتبی قلی‎زاده و غیبت بابک فیاضی ترکیبی 10 نفره در اختیار داشت.

در پایان چهارمین روز مسابقات والیبال جام شیخ راشد تیم مصر با چهار پیروزی و هشت امتیاز همچنان در صدر جدول رده‏بندی قرار دارد و تیم‎های استرالیا و چین با یک امتیاز کمتر در تعقیب این تیم هستند. تیم‏های پاکستان، سایپا و امارات نیز در مکان‏های چهارم تا ششم این رقابت‎ها قرارگرفتند.

در ادامه مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی امروز چهارشنبه تیم سایپا به مصاف تیم میزبان می‌رود. تیم‎های چین و مصر هم به ترتیب مقابل استرالیا و پاکستان قرار می‏گیرند.