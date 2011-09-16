حسین عسکریان ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته در صدد بودیم دوره های پست دکتری برق را راه اندازی کنیم که آیین نامه آن توسط وزارت علوم تصویب و راه اندازی این دوره در دانشکده برق اجرایی شد.

وی درباره گرایشهای دوره پست دکتری برق گفت: برای شروع 5 گرایش در دوره پست دکتری برق راه اندازی شد و در هر گرایش یک دانشجوی پست دکتری پذیرفته می شود.

به گفته رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، راه اندازی دوره های پست دکتری قدرت، مخابرات، الکترونیک، کنترل و مکاترونیک متناسب با موضوعات روز دنیا در نظر گرفته شده است.

عسکریان درباره زمان پذیرش دانشجو در این دوره گفت: پیش بینی می شود پذیرش دانشجو از مهرماه سال جاری و یا حداکثر در نیمسال دوم تحصیلی 91-90 آغاز شود.

وی درباره حمایتهای علمی و معنوی چهار قطب علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر از این دوره تاکید کرد: 4 قطب علمی قدرت، مخابرات با گرایش امواج فرکانس بالا، الکترونیک با رویکرد پردازش سیگنال و قطب کنترل از دوره پست دکتری برق حمایت علمی و پشتیبانی می کنند.

رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: وزارت علوم آیین نامه ای را تدوین کرد که بر اساس آن مبالغی برای این دوره اختصاص می یابد که هنوز این آیین نامه عملی نشده و ما به دنبال اجرایی کردن این مصوبه در وزارت علوم هستیم.

به گفته عسکریان اعتباراتی که دولت در قانون بودجه اختصاص داده و یک مقدار از درآمدهای اختصاصی دانشکده مهندسی برق برای حمایت از این دوره در نظر گرفته شده است.