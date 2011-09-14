گسترش فولاد به دنبال صدرنشینی/ دبیری در پی فرار از قعر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با انجام دیدارهایی در شهر های مختلف برگزار خواهد شد که در این میان شهر تبریز در هر دو روز مذکور، شاهد برگزاری یک مسابقه خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلامی، تیم فوتسال گسترش فولاد که با هفت امتیاز جزو تیم های بالای جدولی محسوب می شود، طی دیداری حساس و تعیین کننده به دیدار تیم گیتی پسند اصفهان، یکی دیگر از تیم های بالانشین جدول خواهد رفت که این دیدار می تواند بواسطه جایگاه دو تیم در جدول رده بندی مسابقات و نیز بهره مندی دو تیم از مربیان کلاس بالا، جذاب ترین مصاف هفته نیز لقب بگیرد.

گسترش فولاد تبریز با هدایت فنی میرمعصوم سهرابی بار دیگر خود را به عنوان یک مدعی جدی قهرمانی مطرح کرده و در آن سو، گیتی پسند نیز با افضلی که جزو مربیان با دانش فوتسال کشور محسوب می شود، به دنبال تکرار موفقیت های خود است.

مسابقه گسترش فولاد برابر گیتی پسند از ساعت 17 پنجشنبه 24 شهریور در سالن شهید توانا (شهرداری) تبریز برگزار شود.

اما دبیری، دیگر تیم تبریزی این هفته از تیم شرکت ملی حفاری ایران پذیرایی خواهد کرد. حریف خوزستانی تیم دبیری در این دیدار، دو هفته قبل نیز به تبریز آمده بود که توانست با کسب یک امتیاز از گسترش فولاد، به شهر خود بازگردد.

شاگردان ناصر رهنما که طی سه هفته گذشته نتایج دور از انتظار کسب کرده اند، برای اینکه از پایین جدول فاصله بگیرند مجبور به شکست حریف مدعی خود خواهند بود و انتظار می رود یاران دبیری جواب اعتماد کادر مدیریتی را داده و به زودی نتایج درخشان خود را آغاز کنند.

بازی تیم های دبیری و شرکت ملی حفاری نیز از ساعت 17 جمعه 25 شهریور در سالن علوم پزشکی تبریز به انجام خواهد رسید.