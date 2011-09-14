331 هزار هکتار از مساحت استان بوشهر بیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شریفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از این میزان بیابان تپه های ماسه ای آن یک هزار و 913هکتار و مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی 320هزار و 819هکتار و تعداد کانونهای فرسایش بادی استان 16کانون با مساحت 25هزار و 567هکتار است.

وی افزود: جهت جلوگیری از افزایش بیابان زایی سطحی معادل 25هزار و 692هکتار از این بیابان ها جنگل کاری شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: استان بوشهر با وسعت دو میلیون و 316هزار و 700هکتار وسعتی حدود 1.53 درصد از مساحت کل کشور را داراست و از نظر وسعت هفدهمین استان کشور به شمار می رود .

شریفی افزود: استان بوشهر دارای جنگلهای طبیعی به وسعت 211هزار و 707هکتار است که گونه های غالب آن بنه، بادام کوهی و کنار و دارای 13هزار و 721هکتار جنگل دست کاشت است که از گونه های کنار، آکاسیا آمپلی سپس، اکاسیا سالیسینا، آکاسیا ویکتوریا، درمان عقرب و کهور تشکیل شده که بیشترین سازگاری را با شرایط آب و هوایی استان بوشهر دارند .

وی اضافه کرد: این گونه ها موجب کاهش فرسایش بادی و آبی، حفاظت از آب و خاک، افزایش تنوع گونه ای، ایجاد چشم اندازهای زیبا، افزایش نفوذ پذیری آب و سایر کارکردهای زیست محیطی می شوند .