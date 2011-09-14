مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا در کنار برج میلاد تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری فدراسیون تیراندازی باکمان کشورمان و تقبل اسپانسری فرهنگی و اقتصادی رقابت‌های تیروکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن توسط شهرداری تهران، کار ساخت میدان تیروکمان برج میلاد آغاز شده است.

براین اساس میدان تیروکمان برج میلاد تهران به عنوان دومین میدان بین المللی تیراندازی باکمان با داشتن امکاناتی همچون زمین تمرینی، سکوی مخصوص تماشاگران، مرکز رسانه‌ای، مرکز داوران، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ و انبار به زودی در زمین مشرف به برج بزرگ تهران ساخته خواهد شد.

این میدان پس از مجموعه تخصصی تیروکمان آزادی تهران دومین میدان تخصصی تهران خواهد بود. در حالیکه قرار بود مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا در مجموعه آزادی تهران برگزار شود با قبول حمایت مالی شهرداری تهران از این رقابت‌ها، برگزاری مسابقات آسیایی و انتخابی المپیک به میدان جدید برج میلاد منتقل شده است.

رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا دوم آبان‌ماه سالجاری در تهران برگزار می شود. همزمان با آغاز این مسابقات، میدان تیروکمان میلاد نیز افتتاح خواهد شد.

این اولین بار است که ایران پس از برگزاری دو جایزه بزرگ آسیایی میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در قاره است.