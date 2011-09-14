به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهر کتاب در ادامه برنامه دیدار با نویسندگان و مترجمان حوزه کودک و نوجوان، روز دوشنبه 28 شهریور، برنامه ویژه‌ای با حضور مژگان کلهر نویسنده و آتوسا صالحی نویسنده و مترجم کودکان و نوجوانان برگزار می‌کند.

در این برنامه علاوه بر گپ و گفت این نویسندگان با کودکان و نوجوانان درباره آثاری که از آن‌ها منتشر شده است، بخشی در نظر گرفته شده است تا کودکان و نوجوانان داستان‌ها و اشعار خود را برای این دو نویسنده بخوانند تا در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار بگیرند.

این برنامه روز دوشنبه 28 شهریور ساعت 18 در فروشگاه مرکزی شهر کتاب به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، نبش کوچه کلاته، شماره 743 برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد است.

