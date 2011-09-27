تشریح وضعیت میزبانی تهران برای مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: پس از بررسی وضعیت میدان تیروکمان آزادی و چگونگی همکاری با حامیان مالی رقابتهای قهرمانی آسیا همچون شهرداری تهران و استقبال مسئولین برج میلاد تصمیم گرفتیم تا مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا را در حاشیه این برج برگزار کنیم.

وی افزود: به همین منظور کار ساخت دومین میدان تیروکمان بین المللی تهران در کنار برج بزرگ میلاد تهران آغاز شده است و قرار است همزمان با افتتاحیه مسابقات به طور رسمی افتتاح و شروع به کار کند. افتتاحیه مسابقات آسیایی و میدان میلاد همزمان با هفته تربیت بدنی است.

" شما پیش از این مجموعه آزادی را به عنوان محل برگزاری این رقابت‌ها به کنفدراسیون تیروکمان آسیا و فدراسیون جهانی معرفی کرده بودید با تغییر این محل آیا مشکلی در میزبانی ایران بوجود نمی آید؟"

صفایی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: به هیچ عنوان مشکلی نداریم. هماهنگی های لازم صورت گرفته است و میدان برج میلاد به عنوان محل برگزاری این رقابت‌ها معرفی شده است. برگزاری مسابقات در کنار این برج می‌تواند جزو جذابیت‌های این رقابت‌ها باشد بنابراین مشکلی در میزبانی یا موافقت مسئولین آسیایی و جهانی نداریم.

وی ادامه داد: ما به دنبال این تصمیم میدان تیروکمان آزادی را به عنوان آکادمی تخصصی و بین المللی تیروکمان معرفی کرده ایم.

" با توجه به فرصت باقیمانده تا برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا آیا زمان را برای ساخت این مجموعه از دست نداده ایم؟"، وی در این رابطه گفت: خیر. ما فرصت داریم و هیچ نگرانی از بابت ساخت این مجموعه تا زمان مقرر نداریم. مطمئن باشید ایران میزبان شایسته ای برای برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن خواهد بود .

رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان تصریح کرد: قرار است میدان تیروکمان بین‌المللی میلاد تهران امکاناتی همچون سکوی تماشاچیان، مرکز رسانه ای، مرکز داوری، انبار، پارکینگ، امکانات جانبی دارد. البته در نظر داریم سکوی تماشاچیان را اضافه کنیم تا مشکلی از این بابت نداشته باشیم.

وی در ادامه به حضور 20 تیم آسیایی در مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیای تهران اشاره کرد و گفت: غیر از ورزشکاران، مربیان، داوران آسیایی، مسئولین کنفدراسیون تیروکمان آسیا و فدراسیون جهانی و برخی میهمانان ویژه قرار است تعدادی از خبرنگاران تخصصی تیروکمان فدراسیون جهانی نیز برای پوشش این رقابت‌ها به تهران سفر کنند.

رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهرماه تا دوم آبان ماه در تهران برگزار می شود. این اولین بار است که پس از چند دوره برگزاری مسابقات جایزه بزرگ تیروکمان آسیایی در کشورمان شاهد برگزاری رقابت‌هایی در این سطح در تیروکمان ایران هستیم.