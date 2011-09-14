ارائه روشی برای کاهش سقط های مکرر توسط محققان کشور

دکتر ژاله ذوالقدری - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: در این طرح با بررسی ارتباط میان نتایج غیر طبیعی تست تحمل گلوکز و سابقه سقط های مکرر، اثرات سودمند استفاده از داروی "متفورمینگ" در این بیماران مورد مطالعه قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: افرادی که سابقه سقط های مکرر و حاملگی های ناموفق دارند پس از تحمل آزمایشهای گران، در نهایت به نتیجه ای نمی رسند از این رو این طرح اجرایی شد.



ذوالقدری ادامه داد: در این مطالعه برای افرادی که سابقه سقط های مکرر داشتند تست تحمل گلوکز قبل از حاملگی انجام شد و نتایج تستهای بیمارانی که غیرطبیعی بود می توانست دلیلی باشد برای سقط های مکرر از این رو با تجویز داروی " متفورمینگ" اقدام به درمان این دسته از بیماران شد.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص چگونگی انجام این تست، گفت: در این تست ابتدا قند خون بیمار ناشتا اندازه گیری و سپس با مصرف 75 گرم محلول گلوکز، تست قند خون بر روی بیمار انجام می شود. در صورتی که قند خون آنها بین 140 تا 200 باشد نشانگر غیر طبیعی بودن و بالای 200 نشان دهنده دیابت آشکار است.



ذوالقدری با اشاره به میزان موفقیت این روش در کاهش سقط های مکرر، یادآور شد: این مطالعه در طول 4 سال بر روی 164 بیمار انجام شد و نتایج نشان داد که انجام تست و درمان آنها در قبل از حاملگی و ادامه آن در طول حاملگی می تواند بر کاهش سقط های مکرر موثر باشد.



وی با تاکید بر اینکه تست تحمل گلوکز در گذشته برای بیماران دیابت آشکار انجام می شده است، خاطر نشان کرد: در این مطالعات با انجام این تست بر روی این دسته از بیماران توانستیم راهکار مناسبی برای درمان سقط های مکرر ارائه دهیم.