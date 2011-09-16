ساخت ماکت ریزکاری شده غار ثور با مروارید و عقیق

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر روشن‌روان هنرمند صنعت کار در خانواده‌ای هنرپرور دیده به جهان گشود. پدرش که جواهرسازی ماهر بود از همان ابتدا به استعداد و ذوق سرشار هنری و دقت‌نظر فوق‌العاده‌اش پی برد واو را با ظرایف و دقایق هنر جواهرسازی و شناخت جواهرات قدیمی و دیگر آثار ارزنده هنری آشنا کرد.

وی که در جشنواره صنایع دستی به عنوان هنرمند ملی شناخته شده، از سه سال پیش به ترغیب اهل ‌نظر به ‌صورت جدی برای برپایی نمایشگاهی بدیع با بهره‌گیری از همه دستمایه‌های هنری آموخته به خلق آثاری تلفیقی از هنر"خطاطی ریزنگاری"، جواهرسازی، طراحی و نقاشی پرداخت که حاصل آن 97 قطعه اثر ارزشمند هنری است.

روشن روان که در جواهرسازی سالهاست مهارت دارد، ماکت غار ثور را از سنگ های آماتیس به رنگ بنفش، سیترین به رنگ زرد نارنجی، چشم گربه به رنگ سبز قرمز در ابعاد 60 در 53 سانتی متر ساخته است.

غار ثور همان غاری است که وقتی مشرکان قصد کشتن پیامبر اکرم"ص" را داشتند ایشان به داخل غار رفت و به اعجاز الهی، عنکبوتان تارهایی را بر در غار تنیدند. مشرکان گمان کردند سالهاست کسی به داخل غار نرفته، و از رفتن به درون آن منصرف شدند.

در ماکت غار ثور، عنکبوتی ساخته شده که مواد ترکیبی آن با رنگهای طلایی و مسی و پای عنکبوت از مفتول فلزی با پرزهای سبز رنگ است.

این عنکبوت با فنری بسیار نازک طوری بر دهانه غار قرار گرفته که با کوچکترین تماس انگشتان دست به ارتعاش در می آید.

در بخش دیگری از این ماکت، پرنده لک لک از جنس نقره و مینا و آشیانه اش با سنگ عتیق و علوفه داخل آن از مفتولهای طلا و تخم پرنده در داخل آشیانه از جنس مروارید ساخته شده است.

در انتهای این غار تصویری از رسول اکرم با سنگهای آماتیس به شکلی طراحی و کار شده که با تاباندن نور از انتهای غار سایه مبارک ایشان در حال ستایش و عبادت نمایان می شود.

در این ماکت بیشترین تعداد مجسمه های ریز کار شده متعلق به فرشتگان است. این 20 مجسمه از جنس طلا و نقره و الماس به صورت ایستاده و نشسته بر روی درخت و زمین هستند. در دست هر کدام از 19 فرشته یک دانه برنج قرار دارد که بر روی آنها آیه 40 از سوره توبه با قلم و مرکب ریزنگاری شده است.

در پشت سر فرشتگان شاخه و برگی از جنس طلا و نگینهای الماس به تعدادی معین نصب شده تا پیوستگی و ردیف کلمات را از شروع تا خاتمه آیه مشخص کند.