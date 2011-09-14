به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه زندگی اقتصادی مردم به خصوص در شهرها و روستاهای مختلف و آنچه می‌تواند برای مردم وجه اقتصادی داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مخارج جاری زندگی، مسایل فقهی اقتصادی مثل خمس و زکات، پاسخ به سوالات اقتصادی بینندگان و دعوت از مسئولین اقتصادی کشور جمله موضوعات اصلی برنامه "با شما" است که ساعت 9:25 روزهای شنبه تا چهارشنبه به مدت 35 دقیقه از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کننده: رضا داستانی، کارگردان مستندها: سعیدجورکش، تهیه کننده پخش: علی ملکی، ویدئوگرافیک: فریده یوسفی، مجری: کیاداوود اسفندیاری، نویسندگان: مریم محمدعلیپور و نسرین اسدی، گوینده متن: مریم رادپور.