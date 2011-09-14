رئیس کمیته امداد نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان فطریه و کفارات مردم نیشابور در 35 پایگاه کمیته امداد منطقه یک جمعآوری شد.
رضا نظری اظهار داشت: از این مبلغ 395 میلیون و 454 هزار ریال مربوط به فطریه و 70 میلیون و 330 هزار ریال آن مربوط به کفاره روزه است.
وی بیان کرد: در ماه رمضان یک میلیارد و 734 میلیون و 209 هزار ریال برای اطعام نیازمندان هزینه شده است.
رئیس کمیته امداد منطقه یک نیشابور ادامه داد: هزینه کفارات بهصورت آرد یا نان و مبلغ فطریه نیز بهصورت نقدی در بین نیازمندان توزیع میشود.
نظری همچنین مبلغ جمعآوری شده توسط پایگاههای کمیته امداد منطقه یک را 491 میلیون و 401 هزار ریال عنوان کرد.
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