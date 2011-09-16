به گزارش خبرگزاری مهر، سریال "به کجا چنین شتابان" به سرپرستی زیرنویس رحمان رستم پور از ابتدای آبان ماه در کنداکتور سیمای بوسنیایی این شبکه بین المللی قرار میگیرد. متون این سریال در ابتدای سال 90 توسط مجید جاودان به بوسنیایی زبانگردانی شده و بهزاد لاجورد در حال زیرنویس کردن آن است.
"به کجا چنین شتابان" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی ،پیش از این شبکه پنجم سیما پخش شده و بازیگرانی چون بابک حمیدیان، آهو خردمند، رضا رویگری، نگین صدق گویا و بهروز بقایی در آن ایفای نقش کردهاند.
این مجموعه پربیننده ایرانی، به بهانه شخصیت اصلی به افرادی میپردازد که میخواهند یک شبه ره صد ساله بروند و در این راه بدون توجه به بهایی که میپردازند، با مشکلات زیادی مواجه میشوند.
سرویس بوسنیایی زبان شبکه سحر، زیرنویس این سریال را در 48 قسمت چهل دقیقهای، تا پایان مهرماه به اتمام میرساند.
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