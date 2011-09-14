کرمانشاه قهرمان بوکس جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور که طی پنج روز در سالن دو هزار نفری کوثر یاسوج برگزار شد، تیم کرمانشاه با کسب 22 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید، گیلان با 19 امتیاز دوم شد و سیستان و بلوچستان با 18 امتیاز با کسب عنوان سوم به کار خود پایان داد.

در پایان این مسابقات جام اخلاق انفرادی به علی اکبر ریگی، بوکسور 91 کیلوگرم سیستان و بلوچستان رسید و اردبیل هم جام اخلاق تیمی را برد.

- اسامی نفرات قهرمان این دوره از رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور به شرح زیر است:

49 کیلوگرم: هومن طغانی از مازندران

52 کیلوگرم: محمد مرادی از خوزستان

56 کیلوگرم: علی کرمی از کرمانشاه

60 کیلوگرم: میثم کردنوکر از قم

64 کیلوگرم: پیمان زارع از کرمانشاه

69 کیلوگرم: موسی حیدری از زنجان

75 کیلوگرم: مبین کهرازه از سیستان و بلوچستان

81 کیلوگرم: سهند بابایی از گیلان

91 کیلوگرم: علی اکبر ریگی از سیستان و بلوچستان

91+ کیلوگرم: مجتبی پیری از لرستان

رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور با حضور 165 بوکسور از استان‌های سراسر کشور به جز استان‌های خراسان جنوبی، بوشهر و هرمزگان برگزار شد. نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم بوکس جوانان کشور دعوت می شوند.