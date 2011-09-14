جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در گلستان دائمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان افزود: جشنواره باید بستری برای شناسایی ظرفیت ها و تواناییها باشد.

وی اظهار داشت: باید برای تولید آثار فاخر و حضور در عرصه های بین المللی و... بنیادی تشکیل شود و از این هنرمندان حمایت شود.

وی افزود: متاسفانه فضای مناسبی برای حضور هنرمندان دراستان وجود ندارد و باید این مکان ها ایجاد شود تا انجمن های هنری تبدیل به اتاق فکر شوند.



مدیرکل ارشاد گلستان گفت: برگزیدگان هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی استان گلستان در دوسالانه ها و جشنواره های بین المللی دیگر نیز راه پیدا می کنند.



وی بیان داشت: این جشنواره در سال 72 ایجاد شد و در دوره چهاردهم به مدت 5 سال به استان گلستان واگذار شد و پس از آن بین المللی شد.



وی ادامه داد: جشنواره هر سال از نظر کیفیت و کمیت بهتر اجرا می شود و در حال حاضر به بلوغ و کمال رسیده است.



منتظری تصریح کرد: هر سال کمیت و کیفیت جشنواره روند صعودی داشت و در سال سوم برگزاری جشنواره در استان گلستان به شکوفایی و بالندگی رسید و امسال نیز شاهد این شکوفایی و بالندگی هستیم.