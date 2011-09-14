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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

منتظری خواستار شد:

جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در گلستان دائمی شود

جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در گلستان دائمی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خواستار برگزاری دائمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان افزود: جشنواره باید بستری برای شناسایی ظرفیت ها و تواناییها باشد.

وی اظهار داشت: باید برای تولید آثار فاخر و حضور در عرصه های بین المللی و... بنیادی تشکیل شود و از این هنرمندان حمایت شود.
 
وی افزود: متاسفانه فضای مناسبی برای حضور هنرمندان دراستان  وجود ندارد و باید این مکان ها ایجاد شود تا انجمن های هنری تبدیل به اتاق فکر شوند.
 
مدیرکل ارشاد گلستان گفت: برگزیدگان هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی استان گلستان در دوسالانه ها و جشنواره های بین المللی دیگر نیز راه پیدا می کنند.
 
وی بیان داشت: این جشنواره در سال 72 ایجاد شد و در دوره چهاردهم به مدت 5 سال به استان گلستان واگذار شد و پس از آن بین المللی شد.
 
وی ادامه داد: جشنواره هر سال از نظر کیفیت و کمیت بهتر اجرا می شود و در حال حاضر به بلوغ و کمال رسیده است.
 
منتظری تصریح کرد: هر سال کمیت و کیفیت جشنواره روند صعودی داشت و در سال سوم برگزاری جشنواره در استان گلستان به شکوفایی و بالندگی رسید و امسال نیز شاهد این شکوفایی و بالندگی هستیم.
کد مطلب 1407397

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