حمایت شهرکهای صنعتی مازندران از ایده مدیران جوان واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی صبح چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی بندپی بابل اظهار داشت: موفقیت بکارگیری دانش مدیریت در هر جامعه مستلزم نوآوری و خلاقیت است و کارآفرینی در مراکز تولیدی، لازمه رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است.

وی با اعلام اینکه تفکر بالا و قدرت خلاقیت و نوآوری جوانان این مرز و بوم در جهت آبادانی و بهسازی کشور، بسیار مؤثر خواهد بود بیان داشت: از مهم ترین آثار توسعه، ایجاد کارآفرینی، پیدایش نوآوری، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توزیع مناسب درآمد در سطح جامعه است که وجود همه این عوامل منجر به افزایش ثروت ملی در کشور می شود.

گوهردهی گفت: سـرمایه گذاران جوانی که در شهرکهـا و نواحی صنعتی استـان اقدام به سرمایه گذاری کرده، با دانش فنی و کسب تجـارب مورد نیـاز و ظرفیتهای لازم باید خلاقیت و نوآوری را به صحنه تولید و صنعت وارد کنند تا بتوانند نتیجه های خوبی بدست آورند.

وی افزود: خلاقیت و نوآوری در تنوع تولید محصولات با کیفیت بیشتر و افزایش ضریب در بازار تقاضا نقش مؤثری دارند و کارآفرینان با توجه به ضرورت اجرای این موارد می توانند با اطمینان خاطر به آینده ای روشن و موفق بیندیشند.