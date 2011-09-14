به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران که در دوره گذشته رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان هشتم دست یافت در گروه A مسابقات امسال با تیمهای چینتایپه و هند همگروه است. والیبالیستهای کشورمان در روز نخست رقابتها با قرعه استراحت روبهرو هستند و سپس به ترتیب به مصاف تیمهای چینتایپه و هند میروند.
- برنامه دیدارهای تیمهای شرکت کننده در مسابقات قهرمانی والیبال زنان آسیا به شرح زیر است:
پنجشنبه 24 شهریورماه:
* ژاپن - ترکمنستان
* سریلانکا - کرهجنوبی
* قزاقستان - هند
* کرهشمالی - چین
* چین تایپه - هند
* ویتنام - تایلند
جمعه 25 شهریورماه:
* چین - هند
* کرهشمالی - قزاقستان
* ایران - چین تایپه
* استرالیا - ویتنام
* ترکمنستان - کرهجنوبی
* ژاپن - سریلانکا
شنبه 26 شهریور ماه:
* هند - ایران
* تایلند - استرالیا
* قزاقستان - چین
* هند - کرهشمالی
* سریلانکا - ترکمنستان
* کرهجنوبی - ژاپن
شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا 24 شهریورماه درچینتایپه آغاز شده و تا اول مهرماه ادامه خواهد داشت.
زینب گیوه، سمانه رستمی، معصومه انگوتی، پوران زارع، شبنم علیخانی، فاطمه رشیدی، مائده برهانی، مهتاب محمدی، فاطمه شبان خمسه، فرنوش شیخی، بهاره نیازی و نگار کیانی ترکیب 12 نفره تیم ملی والیبال بانوان را در مسابقات قهرمانی زنان آسیا تشکیل میدهند.
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