به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران که در دوره گذشته رقابت‏های قهرمانی آسیا به عنوان هشتم دست یافت در گروه A مسابقات امسال با تیم‎های چین‎تایپه و هند همگروه است. والیبالیست‏های کشورمان در روز نخست رقابت‏ها با قرعه استراحت روبه‌رو هستند و سپس به ترتیب به مصاف تیم‎های چین‏تایپه و هند می‏روند.

- برنامه دیدارهای تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی والیبال زنان آسیا به شرح زیر است:

پنجشنبه 24 شهریورماه:

* ژاپن - ترکمنستان

* سریلانکا - کره‎جنوبی

* قزاقستان - هند

* کره‌شمالی - چین

* چین تایپه - هند

* ویتنام - تایلند

جمعه 25 شهریورماه:

* چین - هند

* کره‌شمالی - قزاقستان

* ایران - چین تایپه

* استرالیا - ویتنام

* ترکمنستان - کره‌جنوبی

* ژاپن - سریلانکا

شنبه 26 شهریور ماه:

* هند - ایران

* تایلند - استرالیا

* قزاقستان - چین

* هند - کره‌شمالی

* سریلانکا - ترکمنستان

* کره‌جنوبی - ژاپن

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا 24 شهریورماه درچین‌تایپه آغاز شده و تا اول مهرماه ادامه خواهد داشت.

زینب گیوه، سمانه رستمی، معصومه انگوتی، پوران زارع، شبنم علیخانی، فاطمه رشیدی، مائده برهانی، مهتاب محمدی، فاطمه شبان خمسه، فرنوش شیخی، بهاره نیازی و نگار کیانی ترکیب 12 نفره تیم ملی والیبال بانوان را در مسابقات قهرمانی زنان آسیا تشکیل می‌دهند.