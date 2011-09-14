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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

برگزاری دوره دانش‌افزایی مداحان در قم

برگزاری دوره دانش‌افزایی مداحان در قم

قم - خبرگزاری مهر: دومین دوره دانش افزایی کانون شاعران و مداحان استان قم در این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره دانش افزایی مداحان و شاعران استان قم در سال گذشته با حضور تعداد قابل توجهی از مداحان و شاعران برگزار شد.

دومین دوره آموزشی دانش‌افزایی مداحان نیز به صورت ترمی و در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود و مداحان و شاعران برای شرکت در این دوره باید به کانون مداحان و شاعران استان قم واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان مراجعه کنند.

داشتن مدرک دیپلم، تائیدیه دو نفر از اعضای هیئت مدیره کانون شاعران و مداحان و سابقه 10 سال فعالیت از جمله شرایط شرکت در این دوره‌ها عنوان شده است.

در پایان این دوره آموزشی گواهینامه معتبر به مداحان و شاعران اعطا می‌شود.

در حال حاضر بیش از 750 نفر از مداحان و شاعران آئینی استان قم در کانون مداحان و شاعران این استان عضویت دارند.

کد مطلب 1407405

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