آغاز توزیع سهام عدالت رانندگان تاکسی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تیموری ‌با اشاره به اینکه این اتحادیه به عنوان منسجم‌ترین و بزرگترین زنجیره تعاونی در عرصه تاکسیرانی پی‌گیر مطالبات رانندگان تاکسی است به همین راستا موضوع بهره‌مندی جامعه زحمتکش تاکسیران از سهام عدالت طی دو سال گذشته پی‌گیری و هم‌اکنون به ثمر نشسته است، گفت: تمامی رانندگان تاکسی در استان تهران و البرز که پیشتر در سال 88 فرمهای اولیه ثبت‌نام سهام عدالت را تکمیل کرده‌اند می‌توانند از روز 1390.6.26 با مراجعه به سایت www.sahamtaxi.ir از وضعیت تخصیص سهام خود و افراد تحت تکفلشان مطلع شوند.



وی توزیع این اوراق را مطابق جدول زمانبندی شده برشمرد که از طریق ارسال پیام کوتاه به تلفن همراه رانندگان تاکسی و رسانه‌های جمعی به اطلاع رانندگان تاکسی خواهد رسید.

تیموری با تأکید بر اینکه تمامی رانندگان که فرمهای اولیه را تکمیل کرده‌اند دعوتنامه دریافت خواهند کرد گفت: این دعوتنامه به سه شکل است در صورتیکه افراد فرمهای اولیه را به طور کامل تکمیل کرده باشد هم‌اکنون برگ سهام 1 میلیونی به نام آنها صادر و تحویل خواهد شد و در صورتیکه مدارک یا اطلاعات اولیه ناقص باشد دعوتنامه رفع نقص به آنها تحویل خواهد شد و برای کسانی که احیاناً در مرحله اول موفق به ثبت‌نام نشده‌اند پس از تکمیل فرم تقاضا، اسامی آنها مجدداً به دبیرخانه مرکزی سهام عدالت اعلام خواهد شد.



مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور با اشاره به اهمیت موضوع حمایت از رانندگان تاکسی و خانواده آنان با توجه به موضع هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: این اتحادیه برنامه‌های حمایتی خود را با توجه به نیازهای جامعه تاکسیران تدوین کرده است و همزمان با توزیع اوراق سهام بسته‌های حمایتی و سبد کالا شامل لوزام یدکی پرمصرف نیز تهیه شده است که با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار بنا به درخواست راننده تاکسی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.