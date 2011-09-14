آغاز توزیع سهام عدالت رانندگان تاکسی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تیموری با اشاره به اینکه این اتحادیه به عنوان منسجمترین و بزرگترین زنجیره تعاونی در عرصه تاکسیرانی پیگیر مطالبات رانندگان تاکسی است به همین راستا موضوع بهرهمندی جامعه زحمتکش تاکسیران از سهام عدالت طی دو سال گذشته پیگیری و هماکنون به ثمر نشسته است، گفت: تمامی رانندگان تاکسی در استان تهران و البرز که پیشتر در سال 88 فرمهای اولیه ثبتنام سهام عدالت را تکمیل کردهاند میتوانند از روز 1390.6.26 با مراجعه به سایت www.sahamtaxi.ir از وضعیت تخصیص سهام خود و افراد تحت تکفلشان مطلع شوند.
وی توزیع این اوراق را مطابق جدول زمانبندی شده برشمرد که از طریق ارسال پیام کوتاه به تلفن همراه رانندگان تاکسی و رسانههای جمعی به اطلاع رانندگان تاکسی خواهد رسید.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور گفت: توزیع دعوتنامههای سهام عدالت تاکسیرانان استان تهران و البرز از ابتدای مهرماه سالجاری آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تیموری با اشاره به اینکه این اتحادیه به عنوان منسجمترین و بزرگترین زنجیره تعاونی در عرصه تاکسیرانی پیگیر مطالبات رانندگان تاکسی است به همین راستا موضوع بهرهمندی جامعه زحمتکش تاکسیران از سهام عدالت طی دو سال گذشته پیگیری و هماکنون به ثمر نشسته است، گفت: تمامی رانندگان تاکسی در استان تهران و البرز که پیشتر در سال 88 فرمهای اولیه ثبتنام سهام عدالت را تکمیل کردهاند میتوانند از روز 1390.6.26 با مراجعه به سایت www.sahamtaxi.ir از وضعیت تخصیص سهام خود و افراد تحت تکفلشان مطلع شوند.
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