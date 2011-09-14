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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

نصرالله نژاد به مهر گفت:

ارائه تسهیلات 31 میلیونی نوسازی به رانندگان مینی بوس مازندران

ارائه تسهیلات 31 میلیونی نوسازی به رانندگان مینی بوس مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مازندران، از پرداخت تسهیلات 31 میلیون تومانی به متقاضیان برای خارج کردن مینی بوس های فرسوده به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافربری استان خبر داد.

مجید رضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تسهیلات از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و اداره کل حمل و نقل مازندران، به دارندگان مینی بوس های فرسوده در مازندران پرداخت می شود.

وی افزود: این  تسهیلات اکنون به دارندگان مینی بوس های با عمر25 سال به بالا در ازای خارج کردن مینی بوس های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای پرداخت می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مازندران، در خصوص تسهیلات 31 میلیون تومانی به متقاضیان تصریح کرد: هشت میلیون تومان از این تسهیلات به صورت کمک بلاعوض، سه میلیون تومان قیمت خودرو و20 میلیون تومان با بهره حدود 14 درصد بانک صادرات به متقاضیان نوسازی مینی بوس پرداخت می شود.

نبود آمار دقیق تعداد مینی بوس فرسوده در مازندران

نصرالله نژاد با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد مینی بوس های فرسوده در مازندران وجود ندارد، ابراز امیداوری کرد: با اجرای این طرح تحول خوبی درراستای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده های مازندران صوت گیرد.

وی افزود: هم اکنون عمر ناوگان خودروهای سواری در مازندران شش سال و این میانگین مطلوبی است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران از مراحل پایانی ساخت پایانه مسافربری در شهرستان بابل خبرداد و گفت: پایانه بابل رو به پایان است و بزودی افتتاح خواهد شد.

نصرالله نژاد درخصوص پایانه نوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بخش زیادی از پایانه مسافربری نوشهردر مسیرکمربندی این شهر رو به اتمام است.

کد مطلب 1407413

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