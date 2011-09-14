همزمان با هفته دفاع مقدس 62 برنامه در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الهی تبار در ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی دفاع مقدس اظهار داشت: رونمایی از یادمان شهدای میشان و دانشگاه بوعلی از جمله مهمترین این برنامه‌هاست .

الهی تبار افزود: امسال بلیت‌های نمایشگاه دفاع مقدس با دعوت نامه های مخصوص جلوی درب منازل در اختیار مردم قرار می‌گیرد .

الهی تبار یادآور شد: طرح دهکده نور از طرح‌های پیش‌بینی شده برای اجرا در سال جاری است تا بر اساس آن روستاهای فعال در دوران هشت سال دفاع مقدس تا روستاهایی که به طور ویژه وارد جنگ شدند مطرح و معرفی شوند .

مردم محوری در اجرای برنامه های دفاع مقدس اولویت اصلی است

وی با اشاره به نگاه مردم محوری برنامه‌ها گفت: در تمام مساجد برنامه خاطره گویی برگزار می‌شود و روزنامه دیواری ویژه این هفته در همه مدارس استان توزیع خواهد شد .

وی افزود: توزیع سبدهای کتاب دفاع مقدس در کتابخانه‌های سراسر استان همدان، آغاز ترجمه کتب دفاع مقدس استان به عربی و انگلیسی، برپایی عصر شعر و خاطره، غبارروبی مزار شهدا و نواختن زنگ مقاومت و زنگ خاطره از جمله برنامه‌های این هفته است .

الهی تبار اشاره کرد: برگزاری همایش سنگرسازان بی‌سنگر، معرفی نقش بانوان و خانواده در دفاع مقدس، برپایی طرح معبر آسمانی، حمایت مالی از پایان نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد در سال جهاد اقتصادی و طرح 30 مسجد، 30 سنگر و 30 یادمان از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام شده است .

وی اضافه کرد: امسال کتاب "یک آسمان صبح" برای مسابقه کتابخوانی معرفی شده و فراخوان مقاله با موضوع عفاف و حجاب منتشر شده است .

حماسه‌هشت سال دفاع مقدس باید به نسل جدید و نسل‌های آینده انتقال یابد

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز گفت: فرهنگ و حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس باید به نسل جدید و نسل‌های آینده انتقال یابد که هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای انجام این کار است .

روح الله عروجی افزود: سرآمد همه برنامه‌های این هفته که از 31 شهریور تا 6 مهرماه برگزار می‌شود رژه نیروهای مسلح در مرکز استان همدان است .

وی یادآور شد: همه نیروهای مسلح استان همدان با یکدلی و وفاق به دنبال نشان دادن توانمندی و اقتدار خود در هفته دفاع مقدس هستند .

عروجی عنوان کرد: نصب جایگاه ویژه رژه، ایجاد ارتباط تلفنی، خط کشی و شستشوی محل رژه، برقراری سیستم صوتی مناسب در محوطه رژه، هماهنگی برای پخش مستقیم برنامه از صدا و سیمای مرکز همدان، ایجاد امکانات لازم برای ایاب و ذهاب مردم، استقرار 400 صندلی در مقابل جایگاه رژه، تخلیه و کنترل امنیتی محوطه از 24 ساعت قبل از رژه، هماهنگی با اورژانس و آتش‌نشانی، استقرار اکیپ و چادر هلال‌احمر، استقرار ایستگاه صلواتی و برقراری مسائل امنیتی از جمله فعالیت‌های انجام شده برای برگزاری رژه نیروهای مسلح توسط سپاه است .

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان تأکید کرد: سپاه تعداد 77 برنامه فرهنگی و هنری را برای این هفته برنامه‌ریزی کرده و معرفی پشتیبانی‌های مردمی در استان همدان به سپاه استان ابلاغ شده است .

نمایشگاه دفاع مقدس در پارک مردم همدان برگزار می شود

جانشین فرماندهی تیپ 3 سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز گفت: محل برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس با موافقت رئیس دانشگاه در دانشگاه بوعلی سینا در نظر گرفته شده بود که مورد تأیید حراست دانشگاه قرار نگرفت و به همین علت به پارک مردم انتقال یافت .

مهدی فرجی با اشاره به اینکه 85 تا 95 هزار نفر در سال گذشته از نمایشگاه دیدن کردند، گفت: مسئولان رده بالای شهرداری در خصوص در اختیار قرار دادن محوطه ورودی پارک مردم برای برپایی نمایشگاه دفاع مقدس همکاری بسیار مناسبی داشتند.

وی گفت: اما در رده‌های پایین مسئولیتی، برخی مشکلات در مسائل اجرایی به وجود آمد که در این خصوص همکاری مسئولان شهرداری در راستای برطرف کردن مشکلات قابل تقدیر است .

وی ابراز داشت: گشایش نمایشگاه بعدازظهر 30 شهریور برگزار می‌شود و در مدت برپایی نمایشگاه از پیشکسوتان جهاد سازندگی، کمیته امداد و بهداشت، درمان و پزشکی نیز تجلیل به عمل می‌آید .