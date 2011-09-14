پنجاه و دومین سالگرد ارتحال آیت الله بروجردی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه سه شنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء از سوی بیت آیت الله العظمی بروجردی و با همکاری آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) برگزار شد، مراجع تقلید، آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، علوی گرگانی، شبیری زنجانی و نمایندگان بیوت سایر مراجع تقلید، علما و شخصیت‌های حوزوی و تعدادی از نمایندگان ولی فقیه در استانهای مختلف حضور داشتند.



آیت الله امینی امام جمعه قم، حجت الاسلام سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)، آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه قم، آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت الله کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام بنایی و آشتیانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام موسی‌پور استاندار قم و دیگر مسئولان استانی از جمله حاضران در مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی بروجردی بودند.



آیت الله العظمی بروجردی هیچ‌گاه بدنبال مطرح کردن خود نبود



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم، با تجلیل از شخصیت این مرجع فقید تقلید اظهار داشت: ایشان به عنوان مجتهدی جامع الشرایط بعد از ۴۰ سال زندگی در بروجرد به قم آمدند و در آن زمان از سایر علمای قم بالا‌تر بودند ولی هیچ‌گاه به دنبال عرضه و مطرح کردن خود نبودند.



آیت الله رضا استادی با بیان اینکه اخلاص ایشان باید برای همه طلاب الگو و اسوه باشد افزود: آیت الله العظمی بروجردی همواره تاکید داشتد که باید با خدا معاامله کرد چرا که هیچکس بهتر از خداوند نمی‌تواند پاسخ انسان را بدهد.



وی اظهار داشت: آیت الله العظمی بروجردی به مدت ۱۵ سال زعامت تشییع را بر عهده داشت و حتی حوزه نجف نیز تحت تاثیر ایشان بود که همه این توفیقات حاصل اخلاص در عمل این مرجع تقلید بود.



امام جمعه قم با بیان اینکه ایشان ریالی در مسیر غیر از خدا خرج نکرد افزود: یکی از توصیه‌های ایشان در روزهای پایانی عمر توصیه به اخلاص بود و همواره تاکید داشت که باید با خدا معامله کرد چرا که هر با خدا معامله کرد سود می‌برد و هیچگاه ضرر نمی‌کند.



وی با بیان اینکه روحانیت در زمان ایشان عزتی بیش از پیش پیدا کرد افزود: آیت الله العظمی بروجردی در دل مردم جا داشت و غزتی برای روحانیون بود و هر جا احساس تکلیف می‌کرد در عرصه‌های مختلف وارد عمل می‌شد.