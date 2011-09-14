جزئیات اولین دستور کار دور چهارم سفرهای استانی

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از برگزاری نشست کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال در استان اردبیل با ریاست معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این نشست اولین دستور کار دولت در دور چهارم سفرهای استانی خواهد بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت دور چهارم سفرهای استانی را با محوریت موضوعات اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند، اظهار داشت:‌ امیدوارم موضوع اشتغال به عنوان یکی از اساسی‌ترین محورها در این دور از سفرهای استانی دولت مورد توجه قرار گیرد.

فروزان مهر از تشکیل اولین نشست رسمی هیئت دولت از صبح پنجشنبه در استان اردبیل خبر داد و افزود: امیدوارم این کارگروه‌ها در تمام استان‌ها شکل بگیرد.

وی این مطلب را نیز افزود که هنوز محوریت موضوعات مورد نظر هیئت دولت در دور چهارم سفرهای استانی به صورت قطعی مشخص نیست. به نظر می‌رسد مسایل مربوط به اشتغال و سرمایه‌گذاری یکی از محوری‌ترین برنامه‌ها باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با برگزاری نشست جدید شورای عالی اشتغال نیز بیان داشت: به دلیل انجام سفر استانی دولت در دور چهارم و همچنین سفر رئیس جمهور به نیویورک در آینده نزدیک این نشست هنوز برنامه‌ریزی نشده است.