افزایش فروش تلفنهای همراه هوشمند از تلفنهای همراه عادی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، در سه ماهه دوم سال 2011 فروش تلفنهای همراه هوشمند در اروپا برای اولین بار از فروش تلفنهای همراه با عملکردهای پایه بیشتر شد.

برپایه تحقیقات آماری موسسه تحقیقاتی IDC مصرف کنندگان اروپایی به استفاده از دستگاههای نسل جدید تمایل بیشتری را نشان دادند و در بازار موبایل اروپا به ویژه تلفنهای همراه بر پایه سیستم عامل آندروئید با بیشترین استقبال مواجه شدند.

در سه ماه اخیر در اروپای غربی، بازار تلفنهای همراه هوشمند با 48 درصد رشد در مجموع 21.8 میلیون دستگاه به فروش رسانده است، درحالی که تلفنهای همراه عادی با 29 درصد کاهش برپایه سالانه در مجموع 20.4 میلیون دستگاه فروخته اند.

باوجود این، فروش کلی تلفنهای همراه در کشورهای اروپای غربی یک کاهش 3 درصدی و در مجموع فروش 42.2 میلیون دستگاه را نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.

سامسونگ تولیدکننده محبوب مصرف کنندگان اروپایی است به طوریکه در سه ماهه گذشته در مجموع 13.9 میلیون دستگاه فروخته است که از این تعداد 4.8 میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند بوده است.

در مدت یک سال، این شرکت کره ای به دلیل توسعه تلفنهای همراه هوشمند برپایه سیستم عامل آندروئید توانست نسبت 4 درصد دوره مشابه در سال گذشته 22 درصد از بازار تلفنهای هوشمند و 33 درصد از کل بازار موبایل اروپای غربی را به دست آورد.

رتبه دوم این بازار متعلق به اپل است که با فروش 4.6 میلیون "آی- فن" نسبت به 6 درصد سال گذشته در این دوره 11 درصد از این بازار را در اختیار گرفت و 64 درصد رشد را به ثبت رساند.

در رتبه سوم بازار اروپا HTC قرار گرفته است. دستگاههای این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 121 درصد رشد داشت و نسبت به رقم 1.4 میلیون دستگاه در سه ماهه دوم 2010 به رقم فروش 3.1 میلیون دستگاه دست یافت و سهم 3 درصدی خود را از این بازار به 7 درصد رساند.

RIM با فروش 3 میلیون تلفن همراه هوشمند بلک بری از 6 درصد سال 2010 توانست 7 درصد از این بازار را در اختیار بگیرد و با 15 درصد رشد در سکوی چهارم بایستد.

IDC با مقایسه سیستم عاملها دریافت که در یکسال گذشته، آندروئید گوگل با 352 درصد رشد پر استفاده ترین سیستم عامل در میان اروپاییها بوده و در مجموع 10.5 میلیون دستگاه برپایه این سیستم عامل برابر با 48.5 درصد از مجموع تلفنهای همراه هوشمند فروخته شده در اروپای غربی است.

در این خصوص "فرانسیس جرونیمو"، مدیر تحقیقاتی IDC توضیح داد: "سه ماهه دوم از دیدگاه نوع دستگاههای فروخته شده در بازار موبایل اروپا اهمیت دارد. اکنون تلفنهای همراه هوشمند بیشتر از تلفنهای همراه عادی شده اند."

براساس گزارش وب نیوز، به اعتقاد این تحلیلگر، اروپاییها نشان دادند که بیش از همیشه به ترک راه حلهای قدیمی علاقه دارند و علاوه بر تلفن زدن و ارسال "اس. ام. اس" به جستجو به اینترنت موبایل، بارگذاری برنامه های جانبی مفید و گوش دادن به موسیقی (حتی از راه ابرهای محاسباتی) نیز علاقه دارند.

بسیاری از فروشندگان معتقدند که با عرضه محصولات جدید در سه ماهه سوم سال 2011 این بازار بیش از این به سوی دستگاههای هوشمند کشیده خواهد شد.

تلفنهای همراه هوشمند برپایه سیستم عامل ویندوز فن 7 و "آی- فن 5" از سه ماهه سوم سال جاری عرضه خواهند شد.