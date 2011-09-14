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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

تبریزیها به برگزیدگان ادبی حدود 22 میلیون تومان جایزه می‌دهند

تبریزیها به برگزیدگان ادبی حدود 22 میلیون تومان جایزه می‌دهند

جایزه ادبی تبریز در نخستین دوره برگزاری خود 21 میلیون و 900 هزار تومان جایزه نقدی برای سه بخش خود در نظر گرفته است.

مهدی ابراهیمی‌پور، دبیر اجرایی نخستین جایزه ادبی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره علت تاسیس این جایزه ادبی جدید سراسری گفت: نیازی که ما را به راه‌اندازی این جایزه هدایت کرد، قطبیت ادبی تبریز در ایران است که رفته رفته در حال فراموشی بود. در واقع، رجوع به تاریخ میزان تاثیر‌گذاری نهضت ادبی تبریز در تاریخ ادبیات کشورمان را نشان می‌دهد و جای خالی یک جایزه ادبی که بتواند این تاثیرگذاری را دوباره به جریان ادبی کشور نشان دهد، خالی بود.

وی ادامه داد: جایزه ادبی تبریز، مطالبه‌ای بود که اهالی فرهنگ و ادب آذربایجان از ما انتظار داشتند و درهمین راستا سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز بعد از برگزاری موفق جایزه ادبی کتاب سال تبریز و نیز دو دوره برگزاری جایزه ادبی خط سوم برای نخستین بار تصمیم گرفت گامی اساسی در راه ایجاد یک جایزه ادبی  با موضوع شعر و داستان کوتاه با موضوع تبریز بردارد.

ابراهیمی‌پور افزود: این جایزه به صورت سراسری و در سه بخش داستان کوتاه به زبان‌های فارسی و آذری و نیز شعر به زبان فارسی و نیز نقد ادبی در نخستین دوره خود داوری خواهد کرد و در فراخوان خود از تمام علاقه‌مندان در سطح کشور خواستار ارائه اثر به دبیرخانه شده است.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان تاپایان آبان‌ماه فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره بفرستند.

به گفته دبیراجرایی این جایزه، نفرات برگزیده نخستین جایزه ادبی تبریز برای رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب دو، یک و نیم و یک میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد و نفرات چهارم تا دهم نیز مبلغ 400 هزار تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اختتامیه این جایزه در دی‌ماه سال 1390 اظهار داشت: داوران اولین دوره این جایزه هنوز انتخاب نشده‌اند.

کد مطلب 1407430

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