انجام هرگونه عملیات حفاری در مقابل مدارس همدان ممنوع است

احمد هنری جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این ایام تنها ترمیم محل‌های حفاری مقابل مدارس انجام می‌شود .

جعفرپور همچنین از ممنوعیت مجوز خاکبرداری از دو روز قبل از بازگشایی مدارس خبر داد و تأکید کرد: در این ایام اقدام ویژه در خصوص پاکسازی و ساماندهی چهارراه پژوهش و مقابل دانشگاه بوعلی که عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح در حال انجام است، صورت می‌گیرد .

وی با تأکید بر جلوگیری از سد معبر در مقابل مدارسی که احتمال سد معبر وجود دارد، افزود: آمار نیازهای ترافیکی معابر منتهی به مدارس تهیه و به حوزه معاونت حمل و نقل اعلام خواهد شد .

معاون خدمات شهری شهرداری همدان از برنامه‌ریزی برای استقبال از مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و با بیان اینکه ترمیم پیاده‌روها و سواره‌روهای مقابل مدارس و مراکز آموزشی از برنامه‌های حوزه خدمات شهری شهرداری در اجرای طرح مهر است، افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مراسم زنگ سبز (جشن شکوفه‌ها) با حضور شهردار همدان و اعضای شورای اسلامی شهر همدان و مدیران آموزش و پرورش در یک مدرسه اجرا می‌شود و مدیران مناطق چهارگانه شهرداری نیز در چهار مدرسه دیگر حاضر می‌شوند .

به تمام مدارس شهر همدان یک گلدان گل اهدا می‌شود

وی با اشاره به اینکه تقدیم شاخه گل به نوآموزان ورودی سال اول ابتدایی توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز انجام خواهد شد، گفت: در برنامه‌ای جدید به تمام مدارس شهر همدان یک گلدان گل اهدا می‌شود .

جعفرپور بهسازی فضای سبز معابر اطراف مدارس و مراکز آموزشی و برگزاری کلاس‌های آموزشی فضای سبز در هشت کلاس درس در مقطع راهنمایی را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این برنامه به همت سازمان پارک‌ها و فضای سبز انجام می‌شود و توزیع بسته‌های فرهنگی و آموزشی نیز مدنظر است .

معاون خدمات شهری شهرداری همدان از برگزاری کلاس‌های آموزشی محیط زیست و بازیافت در 14 کلاس مدارس راهنمایی خبر داد و یادآور شد: این برنامه را سازمان مدیریت پسماند برگزار می‌کند که با توزیع بروشورهای آموزشی همراه است .

معاون خدمات شهری شهرداری همدان برگزاری کلاس‌های آموزشی ایمنی و اطفای حریق در 30 کلاس درس در مقطع دبیرستان را نیز از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: این برنامه توسط سازمان آتش‌نشانی برگزار می‌شود و بروشورهای آموزشی نیز توزیع خواهد شد .

مدیریت بحران شهرداری همدان کلاس ایمنی برگزار می کند

وی برگزاری 10 کلاس ایمنی توسط واحد مدیریت بحران شهرداری در مقطع دبیرستان را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: در دهه اول مهرماه برنامه زنگ ایمنی در دو مدرسه نواخته می‌شود .

جعفرپور تأمین مخزن زباله و سطل زباله در معابر اطراف مدارس و تأمین ظروف مخصوص بازیافت زباله و کاغذ را از برنامه‌های سازمان مدیریت پسماند برشمرد و گفت: پاکسازی معابر منتهی به مدارس قبل از ساعت شروع زنگ مدارس، شستشوی معابر اصلی شهر و مقابل تعدادی از مراکز آموزشی و پاکسازی معابر منتهی به مدارس از خاک و نخاله نیز برنامه‌ریزی شده است .

جعفرپور پاکسازی دیوارهای مدارس و رنگ آمیزی فضای بیرونی دیوارهای مدارس را نیز از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: در راستای انجام امور تبلیغاتی مربوط به بازگشایی مدارس نیز برنامه‌ریزی شده است .