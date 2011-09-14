انجام هرگونه عملیات حفاری در مقابل مدارس همدان ممنوع است

احمد هنری جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این ایام تنها ترمیم محلهای حفاری مقابل مدارس انجام میشود.
جعفرپور همچنین از ممنوعیت مجوز خاکبرداری از دو روز قبل از بازگشایی مدارس خبر داد و تأکید کرد: در این ایام اقدام ویژه در خصوص پاکسازی و ساماندهی چهارراه پژوهش و مقابل دانشگاه بوعلی که عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح در حال انجام است، صورت میگیرد.
وی با تأکید بر جلوگیری از سد معبر در مقابل مدارسی که احتمال سد معبر وجود دارد، افزود: آمار نیازهای ترافیکی معابر منتهی به مدارس تهیه و به حوزه معاونت حمل و نقل اعلام خواهد شد.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان از برنامهریزی برای استقبال از مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و با بیان اینکه ترمیم پیادهروها و سوارهروهای مقابل مدارس و مراکز آموزشی از برنامههای حوزه خدمات شهری شهرداری در اجرای طرح مهر است، افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مراسم زنگ سبز (جشن شکوفهها) با حضور شهردار همدان و اعضای شورای اسلامی شهر همدان و مدیران آموزش و پرورش در یک مدرسه اجرا میشود و مدیران مناطق چهارگانه شهرداری نیز در چهار مدرسه دیگر حاضر میشوند.
به تمام مدارس شهر همدان یک گلدان گل اهدا میشود
وی با اشاره به اینکه تقدیم شاخه گل به نوآموزان ورودی سال اول ابتدایی توسط سازمان پارکها و فضای سبز انجام خواهد شد، گفت: در برنامهای جدید به تمام مدارس شهر همدان یک گلدان گل اهدا میشود.
جعفرپور بهسازی فضای سبز معابر اطراف مدارس و مراکز آموزشی و برگزاری کلاسهای آموزشی فضای سبز در هشت کلاس درس در مقطع راهنمایی را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: این برنامه به همت سازمان پارکها و فضای سبز انجام میشود و توزیع بستههای فرهنگی و آموزشی نیز مدنظر است.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان از برگزاری کلاسهای آموزشی محیط زیست و بازیافت در 14 کلاس مدارس راهنمایی خبر داد و یادآور شد: این برنامه را سازمان مدیریت پسماند برگزار میکند که با توزیع بروشورهای آموزشی همراه است.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان برگزاری کلاسهای آموزشی ایمنی و اطفای حریق در 30 کلاس درس در مقطع دبیرستان را نیز از دیگر برنامهها ذکر کرد و گفت: این برنامه توسط سازمان آتشنشانی برگزار میشود و بروشورهای آموزشی نیز توزیع خواهد شد.
مدیریت بحران شهرداری همدان کلاس ایمنی برگزار می کند
وی برگزاری 10 کلاس ایمنی توسط واحد مدیریت بحران شهرداری در مقطع دبیرستان را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: در دهه اول مهرماه برنامه زنگ ایمنی در دو مدرسه نواخته میشود.
جعفرپور تأمین مخزن زباله و سطل زباله در معابر اطراف مدارس و تأمین ظروف مخصوص بازیافت زباله و کاغذ را از برنامههای سازمان مدیریت پسماند برشمرد و گفت: پاکسازی معابر منتهی به مدارس قبل از ساعت شروع زنگ مدارس، شستشوی معابر اصلی شهر و مقابل تعدادی از مراکز آموزشی و پاکسازی معابر منتهی به مدارس از خاک و نخاله نیز برنامهریزی شده است.
جعفرپور پاکسازی دیوارهای مدارس و رنگ آمیزی فضای بیرونی دیوارهای مدارس را نیز از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: در راستای انجام امور تبلیغاتی مربوط به بازگشایی مدارس نیز برنامهریزی شده است.
وی یادآور شد: با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک خط کشی معابر توسط سازمان زیباسازی صورت میگیرد.
نظر شما