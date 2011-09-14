رشادتهای رزمندگان اسلام در دفاع مقدس به نسل جوان انتقال داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان بانه اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و با بهره گیری از تمام ظرفیت های وجود بخشی از رشادت های رزمندگان را در جریان هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان انتقال داد.

وی با اشاره به این موضوع که حماسه های دلیرانه فرزندان این مرز و بوم به رهبری حکیمانه امام راحل (ره) در دفاع از کیان و اقتدار میهن اسلامی برای همیشه در تاریخ جاودانه خواهد شد، افزود: پیروی رزمندگان اسلام در جریان هشت سال دفاع مقدس تمامی توطئه های دشمن را علیه نظام اسلامی نقش برآب کرد.

فرماندار شهرستان بانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس را مناسبتی فرخنده دانست و با اشاره به حماسه تاریخی مردم ایران و هدایت ها و رهبری های حکیمانه امام خمینی(ره) در ساماندهی نیروهای بسیج و مردمی در مقابل لشکریان صدام جنایتکار گفت: پیروزی سپاه اسلام بر اساس وعده قرآن کریم به خوبی و برای همه جهان ثابت شد.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود شکل گیری ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام و پناهگاه مردم آزاده و مستضعف در جهان را میراث گرانقدر جنگ تحمیلی عنوان کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم که به بهترین شکل ممکن از آرمانها و دستاوردهای ایام دفاع مقدس محافظت کنیم.

در ادامه این جلسه برنامه های در دست اقدام برای هفته دفاع مقدس توسط مسئولین شهرستان بانه تشریح و هماهنگی های لازم جهت پیشبرد هرچه بهتر هفته گرامیداشت دفاع مقدس صورت گرفت.