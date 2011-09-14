آغاز شهرآورد مازندرانی در هفته نخست فوتبال باشگاههای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته نخست این مسابقات در حالی از عصر پنجشنبه در شهرهای مختلف کشور آغاز می شود، که دو نماینده مازندران میزبان حریفان خود هستند.



از ساعت 16 و 30 دقیقه عصر فردا، در ورزشگاه شهدای ساری تیم صنعت ساری برابر دیگر نماینده مازندران تیم سایپا شمال قائم شهر قرار می گیرد.



تیم صنعت ساری در فصل گذشته با تغییرات درکادر فنی و مدیریتی خود فصل گذشته را پرافت و خیز و قرارگرفتن در انتهای جدول به پایان رساند، به مصاف تیم پر انگیزه و تازه دسته یکی سایپا شمال می رود.



سایپا شمال قائم شهرفصل گذشته با کسب نتایج دلخواه از دسته دوم باشگاههای کشور به جمع تیم های دسته یک اضافه شده و با انگیزه فراوان در شهرآورد مازندران حاضر خواهد شد.



دیدار این دو تیم را محمد حسین اسدی به همراه محمد رضا مازندرانی، محمد عطایی و سلمان مرادی قضاوت خواهد کرد وعلی اکبر جهانی به عنوان ناظر فدراسیون تیم داوری را همراهی خواهد کرد.



تیم پرهوادار نساجی دیگر نماینده مازندران درهفته نخست درورزشگاه شهید وطنی قائم شهر از تیم گهر زاگرس لرستان پذیرایی خواهد کرد.



هواداران پرشمار قائم شهری امیدوارهستند پس از روی کار آمدن دوباره مهدی پرهام به عنوان مالک قانونی باشگاه نساجی، امیدهای لیگ برتری شدن را ازهفته های نخست زنده داشته باشند.



این دوتیم از ساعت 16 و 30 دقیقه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر و با قضاوت ایرج ساعدی و با کمک های بهرام نقوی، حسین رحیمی پور وسعید شمس" به میدان خواهند رفت.



مازندران با سه تیم صنعت ساری، نساجی و سایپا شمال قائم شهر در فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور حضور دارد.