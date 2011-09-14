به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه سه شنبه در سومین نشست راهبردی قرارگاه فرهنگ استان اصفهان با بیان اینکه قرارگاه جنگ نرم بر اساس دو هدف اصلی تشکیل شد، افزود: با همکار تمامی ارگانهای ذی‌ربط به بسیاری از اهداف قرارگاه جنگ نرم دست یافتیم.

وی اظهار داشت: رصد فعالیت‌های مختلف فرهنگی که در سطح استان انجام میشد به عنوان یکی از اهداف تشکیل قرارگاه جنگ نرم محسوب می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: گزارشهای جمع آوری شده حاکی از این است که با استفاده از ابزارهایی که در حوزه‌های امنیتی و فرهنگی استان توانستیم به دریافت واقعی از تحولات فرهنگی استان برسیم.

وی اضافه کرد: از آن جایی که دستگاه‌های فرهنگی به دلیل تعدد شرح وظایف و مأموریتها، فعالیتهای آنها در بعضی موارد با یکدیگر هم پوشانی دارد و نیز موازی کاری و انجام اقدامات تکراری در امور فرهنگی دیده میشد، مجموع فعالیت‌های هم افزایی در دستگاه‌های فرهنگی را در قالب قرارگاه جنگ نرم ایجاد کردیم.

اسماعیلی با بیان اینکه به منظور پیشگیری از موازی کاری در امور فرهنگی، سند هم افزایی دستگاه‌های فرهنگی استان تهیه و هفته آینده منتشر می‌شود، گفت: با ارائه این سند هم افزایی، از انجام تمامی امور موازی غیر اولویت دار در مسائل فرهنگی جلوگیری می‌شود و توان و اختیارات بودجه‌ای مدیریت استان برای اجرای این سند به کار گرفته شده است.

وی گفت: در نشست فرهنگی دو ماه گذشته مسئولان سراسر کشور در مشهد تفاهم و تعامل و نیز مأموریتهای فرهنگی استانها بازخوانی شد که در قالب این سند هم افزایی ارائه می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: استراتژیهای آینده قرارگاه فرهنگ آماده شده است و قرار است نظرات اعضا جمع آوری و پیش نویسی تهیه شود که این پیش نویس به عنوان بیانیه و مانیفست حوزه فرهنگی استان خواهد بود.

در سومین نشست شورای راهبردی قرارگاه فرهنگ استان اصفهان، امام جمعه اصفهان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل صدا و سیما، مدیر کل آموزش و پرورش، مدیر کل اداره اطلاعات، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج)، شهردار اصفهان و جمعی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.