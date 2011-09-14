ناتو باید به ملت لیبی غرامت بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ارتباط با اقدامات نظامی ناتو در لیبی اظهار داشت: آمریکا، اروپا و اعضای ناتو به طور حساب شده به بهانه برخورد با معمر قذافی زیر ساخت های این کشور را ویران کرده و بسیاری از شهروندان بی گناه این کشور را به خاک و خون کشانده اند و لذا باید مورد مواخذه شدید مردم منطقه و جهانیان قرار گیرند.

وی گفت: حداقل کاری که باید ناتو انجام دهد عذرخواهی از مردم لیبی و پرداخت خسارت وارده و غرامت به مردم این کشور است.

سرلشکر فیروزآبادی همچنین بیان داشت: آمریکا و سایر هم پیمانانش درک درستی از تحولات منطقه ندارند و همین امر سبب گردیده فشارهای مضاعفی به مردم بپاخاسته این منطقه وارد شود.

عضو شورای عالی امنیت ملی کشور افزود: آمریکا و سایر همکارانش چاره ای جز ترک منطقه ندارند و غلبه قطعی مردم بر آنها امری مسلم است. مردم آمریکا و کشورهای اروپایی به حاکمان مغرور خود بیش از این اجازه ندهند از پول جیب آنها بمب بر سر مردم سایر کشورها ریخته شود.

فیروزآبادی ادامه داد: هیچ قدرتی قادر به مقابله و رویارویی با امواج انقلابی منطقه نیست و به خصوص نیروهای بیگانه و وابستگان به رژیم های سابق این کشورها باید هر چه زودتر قدرت را ترک گویند.

وی گفت: مردم منطقه راه ازادی، استقلال و سرافرازی خود را یافته اند و در چارچوب آموزه های اسلامی پیروزی نهایی نصیبشان خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تاکید بر اینکه صهیونیست دشمن همه ادیان الهی هستند گفت: رژیم اشغالگر قدس یک غده سرطانی است که دیر یا زود به دست جراحی سپرده خواهد شد.

سرلشکر فیروزآبادی در مورد تحولات جدید مصر اظهار داشت: ارتش مصر باید در کنار و همراه مردم این کشور قرار گیرد و از این طریق نامی نیک در روند انقلاب مصر برای خود بجای گذارد. در هر صورت پیروز نهایی، مردم خواهند بود.